Подземный переход у ТРЦ «Барс на Московском» отремонтируют до 1 августа за 34 миллиона

Подземный пешеходный переход у ТРЦ «Барс на Московском» отремонтируют до 1 августа 2025 года за 34,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы проведет ООО «Парад-Окс». Подрядчик сделает новые лестницы с отделкой гранитной плиткой, оштукатурит и покрасит потолок, выложит плитку на стенах, заменит освещение и дверные блоки, установит систему видеонаблюдения и два подъемника.

Панно из керамической плитки с видами Рязани, которые нашли в 2021 году, на время работ закроют фанерой. Позже их очистят, укрепят, восстановят недостающие детали и обрамят алюминиевым профилем по периметру.