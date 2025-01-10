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Подземный переход у ТРЦ «Барс на Московском» отремонтируют до 1 августа за 34 миллиона

Валерия Мединская

Подземный пешеходный переход у ТРЦ «Барс на Московском» отремонтируют до 1 августа 2025 года за 34,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. 

Работы проведет ООО «Парад-Окс». Подрядчик сделает новые лестницы с отделкой гранитной плиткой, оштукатурит и покрасит потолок, выложит плитку на стенах, заменит освещение и дверные блоки, установит систему видеонаблюдения и два подъемника.

Панно из керамической плитки с видами Рязани, которые нашли в 2021 году, на время работ закроют фанерой. Позже их очистят, укрепят, восстановят недостающие детали и обрамят алюминиевым профилем по периметру.

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