Подросток 16 лет погиб на питбайке в ДТП в Рязанской области

Второе смертельное ДТП произошло в Рязанской области вечером 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.

В Рыбновском районе на 3-м километре автодороги «Рыбное-Константиново» примерно в 20:45 автомобиль «Ленд Крузер», за рулем которого находился мужчина, совершил столкновение с питбайком «ЖР8» под управлением 16-летнего подростка.

В результате происшествия подросток от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Ряжске вечером 19 сентября автомобиль «Ваз 21114» сбил 18-летнюю девочку. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.