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Пятница, 5 мая, 2023

Подростков вызвали в полицию после избиения ребенка в Новосибирской области

В селе Сокуре Новосибирской области в полицию вызвали подростков, подозреваемых в избиении школьника, сообщил портал NGS.RU.

Инцидент произошел 27 апреля. По предварительной версии, подростки напали на мальчика, который заявил, что что не хочет драться. Перед атакой злоумышленники веселились и запугивали жертву.

Во время избиения пострадавший лежал на земле, просил прекратить издевательства и корчился от боли.

Дача показаний будет 10 мая. В полицию нападавшим предстоит прийти вместе с родителями. Ситуация находится на контроле Министерства образования.

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