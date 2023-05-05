В селе Сокуре Новосибирской области в полицию вызвали подростков, подозреваемых в избиении школьника, сообщил портал NGS.RU.

Инцидент произошел 27 апреля. По предварительной версии, подростки напали на мальчика, который заявил, что что не хочет драться. Перед атакой злоумышленники веселились и запугивали жертву.

Во время избиения пострадавший лежал на земле, просил прекратить издевательства и корчился от боли.

Дача показаний будет 10 мая. В полицию нападавшим предстоит прийти вместе с родителями. Ситуация находится на контроле Министерства образования.