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Изображение от Freepik
Происшествия

Подростки покупали алкоголь в рязанском магазине, продавец задержан

Анастасия Мериакри

В Рязани подросткам продавали алкоголь в магазине на Касимовском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.

Представителям закона стало известно о продаже в продуктовом магазине на Касимовском шоссе алкогольной продукции несовершеннолетним. Выяснилось, что продажу осуществляла 33-летняя продавщица.

Полицейские взяли магазин на особый контроль. Вскоре оказалось, что нарушительница вновь продала спиртное подростку. Теперь женщине грозит уголовная ответственность.

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Возбуждено уголовное дело о неоднократной продаже алкогольной продукции несовершеннолетним. Продавцу грозит значительный штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 1 года.

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© Информационное агентство 7info

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