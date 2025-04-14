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Подростки избили школьницу и сняли происходящее на камеру в Сасове, полиция нашла виновных

Анастасия Мериакри

В сети Интернет 14 апреля появились кадры конфликта подростков в Сасове. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Трое подростков избивали девочку руками и ногами, заставили встать на колени и извиняться. Всё происходящее подростки снимали на видео. Спустя время местные жители сообщили, что одного из мальчиков, которые наносили удары школьнице, избили в ответ.

Сотрудники полиции установили личности этих несовершеннолетних и разыскали их. Предварительно установлено, что конфликт произошел на бытовой почве. По неподтвержденной информации, школьницу унижали за то, что она оскорбила мать одного из участников конфликта.

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Проводится проверка, по результатам которой виновные будут привлечены к установленной законом ответственности.

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