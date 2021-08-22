Подчиненная Клычкова возьмется за перевоспитание орловских уголовников

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Главой созданного накануне в Орловской области ведомства, ответственного за перевоспитание уголовников, стала Валентина Нордстрем, пишут Орловские новости.
Как стало известно, первый заместитель губернатора Андрея Клычкова возглавила созданную в регионе межведомственную комиссию по вопросам ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание.
Согласно распоряжению правительства, органу предстоит работа по профилактике правонарушений и предупреждения повторных преступлений ранее судимыми гражданами.
Всего в состав межведомственной комиссии вошли двенадцать человек.