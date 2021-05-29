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Суббота, 29 мая, 2021
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Под Рязанью самосвал протаранил легковушку

7info
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Днём 29 мая на автодороге Рязань – Михайлов произошло жёсткое ДТП. Информация об аварии появилась ВКонтакте. 

– Самосвал протаранил «Ауди», – сообщил очевидец.

Подробности случившегося неизвестны. 

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