В Рязанской области задержан 61-летний житель Ермишинского района, которого подозревают в покушении на убийство своего знакомого. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, инцидент произошел 12 августа 2025 года. Двое мужчин вместе распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнул словесный конфликт. В разгар ссоры подозреваемый облил своего 41-летнего знакомого горючей жидкостью и поджег его, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавшего с многочисленными ожогами доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщили в ведомстве, благодаря оперативной работе следователей и полиции подозреваемого удалось быстро найти и задержать. Выяснилось, что он уже имел судимость за совершение особо тяжкого преступления. В настоящее время по делу проводятся следственные действия и назначены судебные экспертизы. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.