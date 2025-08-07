Почти каждый третий работник в Рязанской области не получает премий

Аналитики hh.ru провели опрос среди жителей Центрального федерального округа, в том числе Рязанской области, чтобы выяснить, как часто работодатели выплачивают премии сотрудникам.
Кто получает премии, а кто — нет
Результаты исследования показали: почти каждый третий работающий в Рязанской области (32%) никогда не получает премий. Это ниже среднего по стране. Для сравнения, в Тюменской области таких — 53%, это самый высокий показатель в России.
При этом 29% респондентов получают премии регулярно, ещё 9% — раз в квартал, и 10% — раз в год.
Премии чаще получают мужчины, чем женщины.
Среди мужчин не получают премий 36%,
Среди женщин — 39%.
Некоторые профессии получают бонусы чаще других. Например:
37% работников розничной торговли получают премии ежемесячно;
В сфере продаж — 34%;
А вот ИТ-специалисты, юристы и топ-менеджеры чаще других получают премии только раз в год.
Размер премий
Важно не только, платят ли премии, но и какого они размера. Вот как распределились ответы:
20% работников получают нестабильные премии, которые зависят от решения руководства;
17% получают премии в размере до 10% от оклада;
27% — до трети зарплаты;
15% — до половины оклада;
10% — до 100% от зарплаты;
6% — получают более 100% от оклада.
И здесь наблюдается гендерный перекос:
Свыше 100% от зарплаты получают 12% мужчин,
Среди женщин — только 5%.