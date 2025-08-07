Четверг, 7 августа, 2025
Рязань
Общество

Почти каждый третий работник в Рязанской области не получает премий

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Аналитики hh.ru провели опрос среди жителей Центрального федерального округа, в том числе Рязанской области, чтобы выяснить, как часто работодатели выплачивают премии сотрудникам.

Кто получает премии, а кто — нет

Результаты исследования показали: почти каждый третий работающий в Рязанской области (32%) никогда не получает премий. Это ниже среднего по стране. Для сравнения, в Тюменской области таких — 53%, это самый высокий показатель в России.

При этом 29% респондентов получают премии регулярно, ещё 9% — раз в квартал, и 10% — раз в год.

Премии чаще получают мужчины, чем женщины.

Среди мужчин не получают премий 36%,

Среди женщин — 39%.

Некоторые профессии получают бонусы чаще других. Например:

37% работников розничной торговли получают премии ежемесячно;

В сфере продаж — 34%;

А вот ИТ-специалисты, юристы и топ-менеджеры чаще других получают премии только раз в год.

Размер премий

Важно не только, платят ли премии, но и какого они размера. Вот как распределились ответы:

20% работников получают нестабильные премии, которые зависят от решения руководства;

17% получают премии в размере до 10% от оклада;

27% — до трети зарплаты;

15% — до половины оклада;

10% — до 100% от зарплаты;

6% — получают более 100% от оклада.

И здесь наблюдается гендерный перекос:

Свыше 100% от зарплаты получают 12% мужчин,

Среди женщин — только 5%.

«Премии остаются важным, но не универсальным инструментом мотивации, — говорит Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад. — Один из главных вызовов для работодателей — снизить долю сотрудников, не получающих бонусов, и перейти к стабильной, прозрачной системе премирования, основанной на понятных и измеримых результатах.
Сейчас, когда рынок труда быстро меняется, 32% сотрудников хотят понимать, за что получают премии, и иметь возможность влиять на их размер. Работодателям стоит внедрять чёткие KPI, учитывать гендерные и возрастные различия, а также предлагать гарантированные бонусы на этапе адаптации новых сотрудников. Это помогает не только удерживать персонал, но и усиливает привлекательность компании как работодателя. Особенно в тех сферах, где высока конкуренция за кадры — например, среди ИТ-специалистов и управленцев».

