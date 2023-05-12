По Рязани курсирует мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

В Рязани организована работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщает региональное правительство.

12 мая мобильный пункт будет работать на территории вокзалов Рязань-1 и Рязань-2, а также в Лесопарке. Инструкторы расскажут рязанцев о преимуществах контрактной службы, проинформируют об условиях и порядке прохождения военной службы в различных подразделениях и воинских частях.

Подробную информацию можно также получить в пункте отбора на военную службу по контракту по Рязанской области, который расположен по адресу: г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 27, тел.: 8(4912) 25-96-99 25-36-29.