По двум наплавным мостам в Рязанской области разрешено передвигаться только пешеходам

В связи с подъемом уровня воды в реках с 6 апреля в режиме пропуска пешеходов работают наплавные мосты:
через р.Ока у с. Фатьяновка Спасского района;
через р. Цна у с. Польное Ялтуново Шацкого района.
Движение всех видов транспорта запрещено, сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.
С 7 апреля в аналогичном режиме будет работать наплавной мост через Ока у с. Троица Спасского района.
Наплавной мост через р.Цна у с. Купля Шацкого района по-прежнему закрыт для движения всех видов транспорта и пешеходов.