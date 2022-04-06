По двум наплавным мостам в Рязанской области разрешено передвигаться только пешеходам

В связи с подъемом уровня воды в реках с 6 апреля в режиме пропуска пешеходов работают наплавные мосты:

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через р.Ока у с. Фатьяновка Спасского района;

через р. Цна у с. Польное Ялтуново Шацкого района.

Движение всех видов транспорта запрещено, сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

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С 7 апреля в аналогичном режиме будет работать наплавной мост через Ока у с. Троица Спасского района.

Наплавной мост через р.Цна у с. Купля Шацкого района по-прежнему закрыт для движения всех видов транспорта и пешеходов.