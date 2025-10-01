Среда, 1 октября, 2025
Происшествия

Пять пожаров ликвидировано за сутки в Рязанской области

Алексей Самохин
За прошедшие сутки пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области было ликвидировано пять пожаров. Погибших и пострадавших в результате происшествий нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

Среди инцидентов — два загорания мусора и три техногенных пожара.

29 сентября в 21:05 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в рабочем посёлке Кадом Кадомского района. Пожар охватил площадь в 4 квадратных метра, в результате чего дом был повреждён огнём.

30 сентября в 17:36 произошло загорание в многоквартирном жилом доме в посёлке Павловка Спасского района. Огонь повредил кровлю дома на площади 10 квадратных метров.

30 сентября в 18:13 загорелась хозяйственная постройка в селе Пустынь Касимовского района. Пожар на площади 8 квадратных метров повредил чердачное помещение.

В ликвидации пожаров участвовали от 3 до 6 человек и по 2–3 единицы техники.

