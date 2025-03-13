Пять пляжей подготовят к купальному сезону в Рязани

В преддверии купального сезона в Рязани планируется ввести в эксплуатацию пять городских пляжей. Об этом сообщает администрация города.

В использование введут пляжи на Борковских карьерах, Ореховом озере и реке Старица в Солотче. До 25 мая водолазы обследуют дно в границах купальных зон.

Открытие пляжей запланировано по традиции с 1 июня. Предварительно будет проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза для получения заключения о соответствии требования к водным объектам, которые используются в рекреационных целях.

Реклама

Все городские пляжи будут укомплектованы штатом из матросов-спасателей, медработников, уборщиков, иметь оборудованные спасательные посты и медицинские пункты, санитарно-гигиеническое и пляжное оборудование. На информационных стендах будут указаны правила поведения на воде, информация об оказании первой помощи, номера телефонов спецслужб.