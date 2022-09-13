Вторник, 13 сентября, 2022
7info

Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

На главнуюНовости мира
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Пять человек пострадали в результате ДТП на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области во вторник, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД по региону.

По его словам, авария произошла на 906-м километре автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель Toyota Hiace, не выбрав безопасную скорость и дистанцию, столкнулся с движущимся впереди автомобилем Hyundai Solaris, который по инерции продолжил движение и наехал на пешехода. Автомобиль Toyota также продолжил движение и врезался в стоящий на дороге грузовик с полуприцепом.

«В результате ДТП пострадали пассажиры Hyundai 1994, 2016 и 2021 годов рождения, которые находились без детского удерживающего устройства, пассажир Toyota 1988 года рождения, а также пешеход 1989 года рождения», — сказал он.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7