Пьяный дебошир устроил мордобой в рязанском автобусе

Вечером в воскресенье, 20 октября, в автобусе на остановке «площадь Ленина» произошла массовая потасовка. Её спровоцировал нетрезвый пассажир, сообщает telegram-канал «Топор Рязань».

Судя по ролику, опубликованному в канале, мужчина зашёл в автобус, начал ругаться с водителем, махать кулаками. Потом полез в драку с пассажирами. Совместными усилиями людям удалось выкинуть дебошира из салона. Происходящее сопровождалось нецензурной бранью.

Что именно стало причиной конфликта, неизвестно. Автор поста отмечает, что мужчина «словил белку».

Подробности случившегося уточняются.