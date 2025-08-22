Певец Ярослав Евдокимов перед смертью пережил сильный стресс — «МК»

Уход из жизни певца Ярослава Евдокимова стал шоком для многих. Артист не рассказывал о проблемах со здоровьем, и лишь сейчас выяснилось, что причиной смерти стал рак легких. Поклонники узнали о болезни только после того, как певца не стало, но близкие друзья говорят, что последние годы для него были очень непростыми.

Знакомые Евдокимова рассказали «МК», что неприятности начались несколько лет назад. После начала СВО артист, по их словам, «оказался в растерянности», а затем посыпались отмены концертов в разных городах. Его исключили из анонсированного юбилейного вечера в «Крокус Сити Холле», где он должен был выступать вместе с такими звёздами, как Азиза, Сосо Павлиашвили и Маша Распутина.

Стресс, ностальгия и болезнь

Ярослав Евдокимов, привыкший к гастролям и общению с публикой, очень тяжело переживал отмену выступлений. По словам знакомых, отсутствие возможности петь для зрителей было «смерти подобно». Певец испытывал сильный стресс, который, как считают его близкие, и обострил проблемы со здоровьем, что в конечном итоге привело к трагедии.

Несмотря на все переживания, он до последнего оставался на связи с поклонниками. Делился фотографиями c летнего отдыха в Италии и часто признавался в своей ностальгии.

«Часто просматриваю старые фотографии, вглядываюсь в лица родных, друзей, одноклассников. Многие из них уже ушли, но они навсегда останутся в моей памяти…», — говорил Евдокимов.

По данным СМИ, Ярослав Евдокимов будет похоронен в Минске.