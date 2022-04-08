Песков заявил, что Россия рассчитывает на окончание военной операции в ближайшие дни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил в эфире британского телеканала Sky News прогноз о дате завершения военной спецоперации на Украине.

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По его словам, Москва надеется, что она достигнет своих целей «в ближайшие дни, в обозримом будущем».

Песков подчеркнул, что российские военные делают все возможное для завершения операции.

Пресс-секретарь Владимира Путина допустил сценарий, согласно которому военная операция на Украине может закончиться дипломатическим путем. Однако, как отметил он, это будет зависеть от позиции Киева и согласия с условиями Москвы.