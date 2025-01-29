Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в Рязанской области выросли почти на 12% в 2024 году

В январе-декабре 2024 года в Рязанской области перевозки пассажиров железнодорожным транспортом выросли на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили один миллион 818 тысяч человек.

В дальнем следовании перевезено 646,5 тыс. пассажиров, что на 5,2% больше показателя 2023 года.

При этом с вокзала Рязань-1 было отправлено 148,2 тыс. человек (+0,2% к 2023 году), с вокзала Рязань-2 – 498,3 тыс. пассажиров (+6,7%).

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С вокзала Рязань-1 пассажиры чаще всего уезжали в Москву, а также в Челябинск, Самару, Ульяновск и Уфу. С вокзала Рязань-2 наиболее востребованными были рейсы в южном направлении — в Сочи, Адлер, Анапу, Новороссийск, Кисловодск, Севастополь и Симферополь, в северном – в Санкт-Петербург.

Выросли перевозки пассажиров и в пригородном сообщении. Так, в январе-декабре 2024 года было перевезено один миллион 172 тыс. пассажиров, что на 15,4% больше показателя 2023 года. Самые популярные у населения маршруты в этом виде сообщения – в Москву и Подмосковье, а также в крупные районные центры — Рыбное, Шилово, Сасово, Ряжск и в обратном направлении.