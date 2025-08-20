Педагогам в Рязанской области выдают земельные участки и выплачивают миллион рублей

В Рязанской области ведётся работа по улучшению жилищных условий педагогов. По данным регионального министерства образования, существуют две программы поддержки.

С 2022 года педагогические работники из 25 муниципальных районов области имеют право на получение земельных участков в безвозмездное пользование. Эти участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предназначены для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Впоследствии их можно оформить в собственность. За время действия проекта этой мерой поддержки воспользовались более 20 педагогов.

В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» в Рязанской области с 2020 года реализуется федеральная программа «Земский учитель». Она предусматривает единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей для учителей, которые переезжают работать в сёла, посёлки и города с населением до 50 тысяч человек. Эти средства можно использовать на покупку или ремонт жилья, а также в качестве первоначального взноса по ипотеке. За пять лет участниками программы стали 85 рязанских педагогов.