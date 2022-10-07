Пчеловод из Рязани выясняет что важнее, любовь или деньги, в новом реалити на ТНТ

10 октября в 22:00 на телеканале ТНТ стартует новое шоу «Влюбись, если сможешь».

В новом захватывающем реалити-шоу ТНТ 11 участников ищут свою любовь на роскошной вилле в Кейптауне. Помимо любви, молодые люди могут сорвать еще один солидный куш — большой денежный приз, который стоит на кону.

Разобраться в себе и своих отношениях, а также проверить, насколько честными являются их намерения, участникам помогут ведущие Анна Хилькевич и Марина Кравец.

Один из участников проекта — Дмитрий Анохин — молодой человек из Рязани. Пять лет назад Дмитрий потерял свою настоящую любовь, случайно изменив ей под воздействием алкоголя. После у него были несерьезные отношения. Но сейчас Дмитрий готов создать семью, очень любит детей и категорически против измен с обеих сторон. Интересный факт, Дмитрий — заядлый пчеловод, у него свой собственный бренд меда, который он активно продвигает.

«Я — потомственный пчеловод в пятом поколении и хочу пронести это ремесло через всю свою жизнь. На проекте я хочу доказать, что человек, приехавший из провинции, способен на многое. Так как Рязань — лучший город на земле, и я буду его прославлять, даже если перееду в Москву».

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