Павел Малков: Все преобразования в Рязанской области – хороший пример слаженной, командной работы

В Рязани прошел форум регионального отделения «Единой России» «Мы вместе! Мы едины!». Его участниками стали представители всех местных отделений и партийных структур – депутаты всех уровней, секретари первичных и местных отделений, активисты и сторонники «Единой России», совет первичных отделений, ветераны регионального отделения.

Перед официальной частью в фойе ДС «Олимпийский» были организованы фотозоны и интерактивные площадки. Начался форум с видеообращения секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева. Он подчеркнул, что сейчас главная цель – победа на выборах в Рязанскую областную Думу.

«У партии прочные позиции. Важно сохранить их в преддверии федеральных выборов 2026 года. Название форума – лучший девиз для работы всей нашей большой партийной команды. Наша сила – в единстве. Будущее – за нами. Вместе мы победим!» – сказал Владимир Якушев.

В своем выступлении губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков отметил, что партию создал президент России Владимир Путин в самое трудное для страны время.

«Единая Россия» и сейчас остается опорой для главы нашего государства. Это было и останется принципиальной позицией «Единой России». Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что обычаи, традиции и культура народов России – сила страны и ее потенциал. С учетом задач, которые ставят президент и жители региона, сегодня крайне важна вовлеченность муниципальных депутатов и секретарей первичек. Именно они наиболее близки к населению и оперативно реагируют на возникающие потребности жителей. Вы – тот самый фундамент, на котором стоит система нашей власти. Для жителей небольших населенных пунктов муниципальный депутат является первым, к кому они обращаются», – уточнил Павел Малков.

По его словам, все преобразования в Рязанской области – хороший пример слаженной, командной работы. Каждое местное и первичное отделение привносят в развитие региона свои уникальные практики. Павел Малков обратил внимание, что даже самый маленький вклад имеет огромное значение для общей работы и общего результата.

Глава региона добавил, что большинство присутствующих в зале непосредственно оказывают поддержку участникам СВО и их семьям. Все рязанцы переживают за каждого бойца, за всех, кто находится в зоне специальной военной операции.

«Своих не бросаем» – этот призыв понятен и близок каждому из нас. Наши бойцы на СВО должны чувствовать, что страна и весь народ – с ними! И наша с вами задача, чтобы наши ребята знали и чувствовали – у них есть надежный тыл, а их семьи находятся под надежной защитой. Только вместе – вместе на фронте, вместе в тылу, действуя единой командой, мы выполним все задачи, поставленные нашим президентом и жителями Рязанской области. И в этом нет никаких сомнений!» – резюмировал Павел Малков.

Также на форуме выступили действующий участник специальной военной операции, полковник, командир полка №387 Михаил Давыдов, ветеран боевых действий, подполковник, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Роман Иголкин и многодетная мама, директор Центра социального развития Наталья Барышова.

