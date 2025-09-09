Павел Малков: Все преобразования в Рязанской области – хороший пример слаженной, командной работы

В Рязани прошел форум регионального отделения «Единой России» «Мы вместе! Мы едины!». Его участниками стали представители всех местных отделений и партийных структур – депутаты всех уровней, секретари первичных и местных отделений, активисты и сторонники «Единой России», совет первичных отделений, ветераны регионального отделения.
Перед официальной частью в фойе ДС «Олимпийский» были организованы фотозоны и интерактивные площадки. Начался форум с видеообращения секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева. Он подчеркнул, что сейчас главная цель – победа на выборах в Рязанскую областную Думу.
В своем выступлении губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков отметил, что партию создал президент России Владимир Путин в самое трудное для страны время.
По его словам, все преобразования в Рязанской области – хороший пример слаженной, командной работы. Каждое местное и первичное отделение привносят в развитие региона свои уникальные практики. Павел Малков обратил внимание, что даже самый маленький вклад имеет огромное значение для общей работы и общего результата.
Глава региона добавил, что большинство присутствующих в зале непосредственно оказывают поддержку участникам СВО и их семьям. Все рязанцы переживают за каждого бойца, за всех, кто находится в зоне специальной военной операции.
Также на форуме выступили действующий участник специальной военной операции, полковник, командир полка №387 Михаил Давыдов, ветеран боевых действий, подполковник, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Роман Иголкин и многодетная мама, директор Центра социального развития Наталья Барышова.
Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».