Вторник, 9 сентября, 2025
17.3 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков: Все преобразования в Рязанской области – хороший пример слаженной, командной работы

Анастасия Мериакри

В Рязани прошел форум регионального отделения «Единой России» «Мы вместе! Мы едины!». Его участниками стали представители всех местных отделений и партийных структур – депутаты всех уровней, секретари первичных и местных отделений, активисты и сторонники «Единой России», совет первичных отделений, ветераны регионального отделения.

Перед официальной частью в фойе ДС «Олимпийский» были организованы фотозоны и интерактивные площадки. Начался форум с видеообращения секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева. Он подчеркнул, что сейчас главная цель – победа на выборах в Рязанскую областную Думу.

«У партии прочные позиции. Важно сохранить их в преддверии федеральных выборов 2026 года. Название форума – лучший девиз для работы всей нашей большой партийной команды. Наша сила – в единстве. Будущее – за нами. Вместе мы победим!» – сказал Владимир Якушев.

В своем выступлении губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков отметил, что партию создал президент России Владимир Путин в самое трудное для страны время.

«Единая Россия» и сейчас остается опорой для главы нашего государства. Это было и останется принципиальной позицией «Единой России». Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что обычаи, традиции и культура народов России – сила страны и ее потенциал. С учетом задач, которые ставят президент и жители региона, сегодня крайне важна вовлеченность муниципальных депутатов и секретарей первичек. Именно они наиболее близки к населению и оперативно реагируют на возникающие потребности жителей. Вы – тот самый фундамент, на котором стоит система нашей власти. Для жителей небольших населенных пунктов муниципальный депутат является первым, к кому они обращаются», – уточнил Павел Малков.

По его словам, все преобразования в Рязанской области – хороший пример слаженной, командной работы. Каждое местное и первичное отделение привносят в развитие региона свои уникальные практики. Павел Малков обратил внимание, что даже самый маленький вклад имеет огромное значение для общей работы и общего результата.

Глава региона добавил, что большинство присутствующих в зале непосредственно оказывают поддержку участникам СВО и их семьям. Все рязанцы переживают за каждого бойца, за всех, кто находится в зоне специальной военной операции.

«Своих не бросаем» – этот призыв понятен и близок каждому из нас. Наши бойцы на СВО должны чувствовать, что страна и весь народ – с ними! И наша с вами задача, чтобы наши ребята знали и чувствовали – у них есть надежный тыл, а их семьи находятся под надежной защитой. Только вместе – вместе на фронте, вместе в тылу, действуя единой командой, мы выполним все задачи, поставленные нашим президентом и жителями Рязанской области. И в этом нет никаких сомнений!» – резюмировал Павел Малков.

Также на форуме выступили действующий участник специальной военной операции, полковник, командир полка №387 Михаил Давыдов, ветеран боевых действий, подполковник, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Роман Иголкин и многодетная мама, директор Центра социального развития Наталья Барышова.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Самые читаемые материалы

Новости России

Доктор Мясников назвал лекарство, которое убивает больше всего россиян

Врач Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом...
Новости России

«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на...
Новости России

Ответ за Донецк последовал моментально — «Царьград»

Российская армия нанесла массированные удары по объектам противника в Славянске и Краматорске.
Интересное

Последнее пророчество Ванги о «зелёном господаре» на Украине сбывается с пугающей точностью

Тридцать лет назад слова болгарской пророчицы казались бредом. Сегодня же её предсказания о России и Украине сбываются одно за другим
Новости мира

Арестович* разоблачил версию об ударе по зданию кабмина Украины «Искандером»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* усомнился,...

Последние новости

Культура и события

В Рязани в День трезвости, 11 сентября, пройдет велопробег

Велопробег возглавит священник Вячеслав Мамаев, настоятель храма в честь иконы «Неупиваемая Чаша» поселка Варские и руководитель отдела Рязанской епархии по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью.
Общество

Рязанский архитектор оценил благоустройство парка Морской славы

Архитектор напомнил, что в 2019 году в парке на активистских началах появилась бетонная дорожка вдоль склона.
Власть и политика

Павел Малков: Вся Рязанская область меняется к лучшему

Рязанскую область 9 сентября посетили председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров и первый заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы РФ Денис Майданов.
Происшествия

Рязанца подозревают в избиении своей девушки и ее «бывшего» из-за ревности

Девушка упала и ударилась головой об асфальт, получив телесные повреждения. После происшествия рязанец забрал у пострадавших примерно 5 тысяч рублей, паспорта, мобильный телефон и скрылся.
Новости России

«Я уйду за дочкой»: семья раскрыла детали убийства 9-летней девочки уральцем в ДНР

Семья убитой 9-летней девочки в Енакиево в ДНР узнала,...
Новости России

Насильника и убийцу девочки в ДНР два года считали погибшим на СВО

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки в ДНР...
Общество

В период подготовки и проведения выборов в Рязани приостановят земляные работы

Данное решение принято в целях обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения избирательных участков. Отмечается, что аварийные работы продолжатся.
Интересное

Дурной ли знак, погасшая в церкви свеча? Можно ли подбирать чужой крестик? Развенчаны основные «церковные приметы»

Многие люди верят в приметы, связанные с церковью, однако они не имеют ничего общего с христианской верой.