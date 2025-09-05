Пятница, 5 сентября, 2025
Рязань
Власть и политика

Павел Малков: в Рязанской области запущена пилотная программа малых госзакупок для учебных заведений

Алексей Самохин

Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках X Восточного экономического форума принял участие в сессии «Современное образование: новая инфраструктура, единый стандарт и передовые решения для оснащения». Он рассказал о пилотном проекте по госзакупкам на образовательные нужды, который запущен в регионе.

В дискуссии участвовали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель начальника Экспертного управления Президента РФ Александр Вилинов, генеральный директор ГК «Просвещение» Михаил Кожевников, Основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким. Речь шла о качественных изменениях в отрасли, в том числе в вопросах единого содержания образования, оснащения школ необходимым оборудованием, учебниками, о совершенствовании системы государственных закупок, использовании ресурсов маркетплейсов и развитии платформенной экономики.

Особое внимание было уделено необходимости внедрения удобных цифровых сервисов для госзакупок на нужды образовательных учреждений. Эту работу проводят РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) и группа компаний «Просвещение» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Ключевое преимущество платформенных решений – полная автоматизация закупочной деятельности, прозрачность процессов, значительное сокращение сроков обеспечения заказов, единое ценообразование для всех участников. Рязанская область выбрана пилотным регионом для внедрения этого механизма. Тестовые покупки уже совершили первые 10 учебных заведений.

Губернатор Павел Малков отметил, что на площадке Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» регионы часто поднимают вопрос о работе системы госзакупок, в частности, об ограниченности в скорости, демпинге со стороны недобросовестных поставщиков-перекупщиков и ряде других моментов. «Один из драйверов глобальных изменений в торговле в стране и в мире в целом – маркетплейсы. Это новые возможности для производителей и покупателей, другой уровень и другие скорости, – сказал Павел Малков. – Эксперимент по госзакупкам в сфере образования запустили с 1 сентября, он продлится до конца года. Пока это небольшие закупки через цифровую платформу Wildberries – до 600 тыс. рублей. За лето подготовили с коллегами методологическую, техническую и технологическую базу для совместной работы, провели обучение персонала. В пилотном проекте 10 образовательных учреждений. Преимущества этого механизма работы очевидны. Это существенное увеличение скорости, прямые закупки у производителя и наличие товара на складе, дополнительный контроль качества и в целом удобная цифровая площадка с понятным интерфейсом, а также сокращение бюджетных издержек при госзакупках».

По словам губернатора, в эксперименте хотят участвовать все больше учреждений образования, не только школы, но и колледжи, а также Рязанский региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Гелиос». Тестовые закупки канцтоваров уже сделаны, в ближайшее время будет приобретена мебель, компьютерная техника, учебное оборудование. Павел Малков добавил: «По результатам эксперимента будем предлагать в 2026 году запустить этот экспериментальный правовой режим как минимум для всех малых закупок в учреждениях образования. Будем это обсуждать и предлагать на площадке Комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». И думаю, что и другие сферы надо постепенно тоже привлекать. Скорость принятия и исполнения решений – это сегодня главный фактор конкуренции. Готовы у себя в Рязанской области использовать все возможности для того, чтобы быть конкурентными и двигаться вперед».

