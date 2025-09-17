Среда, 17 сентября, 2025
Власть и политика

Павел Малков: Тесно работаем со Сбером по многим направлениям

Анастасия Мериакри

Губернатор Павел Малков встретился с вице-президентом – председателем Среднерусского банка Сбербанка Евгением Титовым. В рамках встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества.

Вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгенией Титов представил нового Управляющего Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка Ирину Амирову. Ранее она занимала должность заместителя управляющего Мурманским отделением.

Губернатор Павел Малков поздравил Ирину Амирову с назначением и выразил уверенность, что под руководством нового Управляющего Рязанского отделения Сбербанка эффективное взаимодействие продолжится.

«Мы тесно работаем со Сбером по многим направлениям, среди которых цифровые решения в здравоохранении, образовании и других сферах. Банк – надежный партнер региона и играет важную роль в развитии экономики. Рассчитываем в дальнейшем на конструктивное сотрудничество и плодотворную работу».

По словам Вице-президента – председателя Среднерусского банка Сбербанка Евгения Титова, сотрудничество с Правительством Рязанской области получило новый импульс после подписания масштабного соглашения на ПМЭФ-2024.

«В рамках него мы комплексно работаем над цифровизацией региона, от здравоохранения и транспорта до подготовки IT-кадров. Наша финансовая поддержка является существенным вкладом в развитие экономики: только за прошлый год объем кредитования бизнеса составил 76,8 млрд рублей, а жителям региона было выдано ипотечных кредитов на 16,25 млрд рублей, – сказал он.– Уверен, что выстраивание подобного диалога позволит нам и дальше совместно реализовывать важнейшие социальные и инфраструктурные проекты, а новый руководитель Рязанского отделения Сбера поможет сделать наше сотрудничество еще более эффективным».

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы развития партнерских отношений. В обсуждении приняла участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова.

