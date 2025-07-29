Павел Малков: Рязанская область в ТОП-10 по реализации молодежной политики

Губернатор Павел Малков сообщил о том, что Рязанский регион в рейтинге Росмолодежи вошел в число лидеров по эффективности реализации молодежной политики и развитию добровольчества.

«Рязанская область в ТОП-10 по реализации молодежной политики. В регионе живет более 247 тысяч молодых людей. Ребята у нас очень хорошие, за ними будущее, и мы стараемся создать все условия для их самореализации, – отметил Павел Малков. – Впереди много работы и планов. Совсем скоро наша делегация отправится на всероссийский фестиваль «Таврида». Уверен, что и там ребята покажут себя с самой лучшей стороны».

Губернатор подчеркнул, что за последние пять лет предоставлен 181 грант на развитие молодежных проектов. Открыт Дом молодежи, Дом Первых. Проводятся образовательные конкурсы, фестивали уличной культуры и спорта, открытые концерты, военно-патриотические сборы для школьников и студентов. Запустили проект патриотического воспитания «НВП-лига», в котором участвуют 12 тысяч юных рязанцев. Открыто 484 первичных отделения в образовательных учреждениях и молодежных центрах региона.