Павел Малков объявил о расширении проезжей части под путепроводом на Вокзальной улице в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя итоги встречи с начальником Московской железной дороги Павлом Ивановым, которая прошла накануне в региональном правительстве, объявил о расширении проезжей части под путепроводом на Вокзальной улице в Рязани.

Губернатор отметил, что Рязанская область занимает третье место по объёмам пассажирских перевозок среди регионов МЖД. Совместно с РЖД реализуется множество проектов, и по каждому уже есть конкретные результаты.

«Продолжаем развивать железнодорожную инфраструктуру и обновлять вокзалы. Уже приведены в порядок Рязань-2, вокзальные комплексы в Ряжске и Сасове. К 130-летию Сергея Есенина обновлён вокзал станции Дивово. Продолжается расчистка территорий вдоль железной дороги, – сказал Павел Малков. – Прорабатываем увеличение пропускной способности железнодорожного сообщения с индустриальным парком «Рязанский». Готовим расширение проезжей части под путепроводом на Вокзальной улице в Рязани. В следующем году масштабные работы запланированы на вокзале Рязань-1. Постоянно работаем над повышением качества сервиса и расширением транспортных возможностей региона. Решили вопрос с Ряжским путепроводом, привели в порядок подъезд к депо в Рыбном и «экспрессы», обновляем пригородные электропоезда».

Губернатор также добавил, что на встрече подробно обсуждались планы на ближайшие годы. Павел Малков поблагодарил председателя правления РЖД Олега Белозерова за внимание и поддержку Рязанской области.