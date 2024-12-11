Павел Малков рассказал о планах развития спорта в регионе

Спорт – один из приоритетов Рязанской области. Об этом сказал Губернатор Павел Малков в ходе прямой линии с жителями Рязанской области, отвечая на вопросы о развитии спортивной инфраструктуры и разных видов спорта. Работа проводится в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».
Павел Малков, комментируя вопрос о строительстве нового ледового дворца спорта в областном центре, сообщил, что в Рязани есть Дворец спорта «Олимпийский» – центральная арена, где выступают профессиональные клубы, также действуют ледовые площадки «Айсберг» и «Десант».
Губернатор отметил успехи рязанских хоккеистов в этом сезоне, поблагодарил игроков и тренерский состав.
Также ответил на вопрос жительницы Клепиковского района, которая поинтересовалась планами строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Тума. Павел Малков заявил, что приоритетным направлением остается строительство ФОКов в муниципалитетах, не имеющих таких учреждений. Сейчас прорабатывается возможность строительства физкультурно–оздоровительного комплекса на территории Сапожковского и Ухоловского районов. Губернатор отметил, что вопрос о строительстве ФОКа в Туме рассматривается на перспективу. Необходима заявка с готовой ПСД от администрации Клепиковского района, пока она не поступала. Он добавил, что в г. Спас-Клепики работает хороший спорткомплекс, подвоз детей из Тумы в это учреждение организован.
В ходе прямой линии также был задан вопрос об улучшении инфраструктуры для занятий гимнастикой.
Павел Малков дополнительно сообщил о том, что в целом развитие спортивной инфраструктуры ведется в рамках региональных программ и федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография». Например, запланировано расширение площадей спортивной школы олимпийского резерва «Комета», где планируются дополнительные пристройки.