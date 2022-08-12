Павел Малков: Работы по укреплению берега Мокши должны проводиться строго в указанные сроки

Работы по укреплению берега Мокши должны проводиться строго в указанные сроки, заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков во время рабочей поездки в Кадомский район.

Укрепление берегов реки в границах Кадома проходит в три этапа. Первый завершили в 2019 году. Сейчас идут подготовительные работы ко второму этапу, на его реализацию из бюджетов разных уровней выделено 61,3 млн рублей. Для укрепления берега устанавливают специальные конструкции и делают отсыпку склона природным материалом.