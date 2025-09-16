Вторник, 16 сентября, 2025
14.9 C
Рязань
Культура и события

Павел Малков принял участие в открытии выставки «Надежда Хвощинская: по праву таланта»

Анастасия Мериакри

Губернатор Павел Малков принял участие в торжественном открытии экспозиции «Надежда Хвощинская: по праву таланта», приуроченной к 200-летию со дня рождения выдающейся рязанской писательницы, поэтессы, переводчицы. Мероприятие прошло в новом Парадном зале Музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

В церемонии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, директор РИАМЗ Олег Робинов, заслуженный художник России Виктор Корсаков, представители министерства культуры региона, общественных организаций, руководители учреждений культуры Рязанской области, жители областного центра.

Губернатор Павел Малков, приветствуя собравшихся подчеркнул, что в экспозиции представлены предметы из Государственного музея истории российской литературы им. Даля, Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Государственного музея А.С. Пушкина, музеев Рязанской области и научной библиотеки имени Горького.

«Такая объединенная выставка проходит в регионе впервые. Благодарю всех участников проекта. В этом собрании очень редкие экспонаты: личные вещи, рисунки, рукописные и изданные произведения, портреты. Некоторые из них ни разу не экспонировались. Все это по-настоящему погружает в атмосферу того времени, позволяет намного больше узнать, почувствовать жизнь, творчество Надежды Дмитриевны Хвощинской. Уверен, всем, кто придет сюда, будет интересно. Посетить выставку обязательно нужно рязанским школьникам. Тем более, что сделать это можно по Пушкинской карте», – сказал Павел Малков.

Надежда Хвощинская – уроженка Рязанского края, автор одиннадцати романов, повестей и рассказов. Она печаталась в самых известных литературных изданиях своего времени: «Литературной газете», «Иллюстрации», «Отечественных записках», «Русском вестнике» и др.

Губернатор Павел Малков вместе с директором Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Олегом Робиновым ознакомился с экспонатами выставки, включая портрет Надежды Хвощинской работы Ивана Крамсакова, который был написан художником в Рязани для Павла Третьякова и находится в Третьяковской галерее, а также рукописные сборники, принадлежавшие отцу писательницы – Дмитрию Кесаревичу Хвощинскому.

Глава региона также осмотрел монументальное декоративное панно, объединившее ключевые образы культурного и исторического наследия Рязанской области и пообщался с автором эскиза, заслуженным художником России Виктором Корсаковым. Изображение украсило стены нового Парадного зала Музейного центра РИАМЗ, посвященного выдающимся жителям Рязанской области.

Возрастное ограничение 0+.

