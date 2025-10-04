Суббота, 4 октября, 2025
Павел Малков принял участие в открытии уникальной выставки, собравшей все материалы о гибели Сергея Есенина

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в открытии уникальной выставки «Мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть…» в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина, которая приурочена к 130-летию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина.

Глава региона Павел Малков подчеркнул:

«Уникальный проект, который объединил крупнейшие российские архивы, научные центры и ведущие музеи Российской Федерации. Впервые на одной площадке собраны все материалы, посвященные гибели Сергея Есенина. Всего более 200 предметов. Некоторые из них никогда раньше не экспонировались. Каждый экспонат заслуживает самого пристального внимания. Такого собрания точно никто и нигде пока не видел!», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор поблагодарил всех, кто работал над созданием выставки и участвовал в ее организации.

Выставка включает в себя уникальные артефакты, связанные с гибелью С.А. Есенина и отношением к ней родных, видных литераторов, политических деятелей СССР. Среди экспонатов малоизвестные архивные документы, дневниковые записи, эпистолярное наследие, материалы экспертиз разных лет, а также предметы эпохи поэта.

Впервые выставлены протоколы допросов свидетелей о гибели С.А. Есенина, опись вещей поэта и документы о прекращении дела в связи с его самоубийством, подлинный слепок руки Есенина, выполненный И.С. Золотаревским после его гибели, фотографии, сделанные в Обуховской больнице, материалы уголовных дел Есенина, письма современников о судьбе и версиях смерти поэта. Также посетители выставки смогут увидеть посмертную маску и письма детей Есенина о гибели отца. Кроме того, будет представлена прядь волос поэта, которая до этого выставлялась в музее лишь однажды.

На выставке представлены экспонаты из Центрального архива ФСБ России, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Российского государственного архива литературы и искусства, Института мировой литературы им. М. Горького РАН, Института российской литературы РАН (Пушкинский дом), Государственного центрального музея современной истории России (Москва), Государственного музея политической истории России (Санкт-Петербург), Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля (Москва), Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Государственного музея В.В. Маяковского, Орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева.

В церемонии открытия выставки участвовали заместитель Председателя Правительства Рязанской области Наталья Суворова, руководители администрации Рыбновского района и Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, деятели культуры и искусств, жители и гости региона.

Возрастное ограничение 6+.

