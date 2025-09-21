Воскресенье, 21 сентября, 2025
Губернатор Павел Малков: Вместе мы формируем культуру ответственного отношения к нашей природе

Анастасия Мериакри
Image by Freepik

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в семейном экофестивале Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие».

В акции, которая прошла в рязанском Лесопарке, приняли участие министр природопользования Рязанской области Александр Новиков, директор ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России» Вячеслав Дунаев, актриса, амбассадор Всероссийской акции «Вода России» Юлия Михалкова, представители предприятий, студенты, курсанты, школьники, жители Рязани.

Павел Малков, приветствуя участников акции, отметил, что «Вода России» – один из крупнейших экологических проектов в стране, и жители региона принимают в ней самое активное участие.

«В этом году мы очень существенно нарастили масштабы. Больше 100 мероприятий в рамках акции в этом году уже прошло. И самое главное, что это не точечные события, это становится нормой жизни для рязанцев разных поколений. Вместе мы формируем культуру ответственного отношения к нашей природе», – отметил глава региона.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Максим Корольков в своем видеообращении к участникам акции подчеркнул: «Каждый из вас – часть уникального федерального проекта «Вода России», который выполняет национальную задачу обеспечения экологического благополучия. Мы гордимся, что наша акция стала стартовой площадкой для интересных идей, инновационных экопроектов».

Акция «Вода России» реализуется Министерством природных ресурсов и экологии РФ с целью привлечения внимания общественности к охране и улучшению состояния водных объектов. Ежегодно она объединяет более 1,5 млн волонтеров из всех регионов России. За последний год только в Рязанской области прошло 112 субботников: усилиями более 1 600 человек очищено 67 километров береговой линии и собрано 174 кубометра мусора.

Сегодня в ходе уборки было очищено около 5 км береговой зоны рек Ока и Трубеж. Самых активных участников акции наградили призами и дипломами. Эстафету «Воды России» рязанцы передали Республике Ингушетия, где акция пройдет в следующую субботу.

