Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Пасхальную службу в Рождественском соборе. Об этом сообщает Рязанская епархия.

В Рождественском соборе Рязани в праздник светлого Христова Воскресения, 20 апреля, собрались клирики епархии и многочисленные миряне, чтобы присоединиться к соборной молитве. Возглавил Пасхальную вечерню митрополит Рязанский и Михайловский Марк в главном храме города.

Краткое, но торжественное богослужение посвящено воспоминанию чудесного явления воскресшего Господа Его ученикам – об этом событии повествует звучащее на службе Евангельское зачало. Его чтение совершается определенным образом. Митрополит Марк стоял в царских вратах лицом к народу – это служит напоминанием о первом явлении Господа апостолам, когда Он преподал им мир в знак того, что евангельская проповедь о Спасителе «изыде во всю землю», всем народам.

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Воскресение Спасителя открыло всем людям Царствие Божие, и в ознаменование этой благой вести, начиная с Пасхальной ночи и в продолжение Светлой седмицы, Богослужения в храмах совершаются при открытых Царских вратах.

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав» — вновь и вновь звучат жизнеутверждающие слова, раскрывающие глубину события Воскресения Спасителя, даровавшего людям подлинную свободу от греха, проклятия и смерти. Об особой радости, светлом и ликующем состоянии сердца, встречающего Воскресшего Христа, говорил митрополит Марк, обращаясь к верующим.