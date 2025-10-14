Вторник, 14 октября, 2025
5.2 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков поручил представить предложения по решению проблем с вывозом мусора

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

Губернатор Павел Малков на заседании регионального Правительства 14 октября отметил, что в социальных сетях увеличилось количество жалоб граждан по поводу несвоевременного вывоза мусора и плохого содержания или состояния контейнерных площадок. Обращения оставляют как жители областного центра, так и некоторых районов.

«Лично читаю соцсети и такие сообщения тут же пересылаю ответственным лицам. И рассчитываю, что они тоже постоянно отслеживают ситуацию в соцсетях. Также я сам постоянно езжу и хожу по городу. Пишу, звоню и говорю, где нужно почистить или убрать, исправить уличное освещение, ремонт переделать. Я не мэр и не префект. Я не должен этим заниматься. Но не могу проходить мимо таких вещей и закрывать на это глаза. Не понимаю, почему нужно мое прямое поручение. А видео со свалкой, которое мне вчера прислали с Затинной, 64, – очень показательна. Сегодня утром проверили – мусор на месте, убрать и не подумали даже. Хотя прямое указание на проблему от меня было. Это хамство высшей категории», – сказал Павел Малков.

Губернатор подчеркнул, что проблемы с вывозом мусора должны вовремя замечать и решать руководители муниципалитетов. Они возникают не только из-за некачественной работы регионального оператора.

Павел Малков поручил начальнику Госжилинспекции и главам администраций муниципальных образований лично отработать все такие обращения людей. Кроме того, Губернатор потребовал представить системные предложения о недопущении таких ситуаций в дальнейшем и соответствующий план действий.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости России

Следователь указал на странности в исчезновении семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в тайге в...
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.

Последние новости

Более 2 млн рублей не выплатили работникам организации по строительству зданий в Рязанской области

В результате проверки была обнаружена задолженность по зарплате перед 71 сотрудником

«Р-Энергия» включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета»

Всероссийская Книга Почета — список лучших организаций, предприятий и учреждений России.

Массовое ДТП произошло в Рязани вечером 13 октября

Водитель «Фольксвагена» получила травмы и обращалась за медицинской помощью.

Изменилась работа светофора на пересечении улиц Большая и Тимакова в Рязани

Эти изменения направлены на увеличение интервала работы дополнительной секции светофора.

Павел Малков отметил качество футбольных полей в Шацке, Ряжске, Касимове и Рязани

Все спортплощадки нужно поддерживать в хорошем состоянии, а где нужна модернизация, надо постепенно это делать.

«Повышение зарплат врачам, учителям, работникам культуры и соцслужбам обойдется бюджету в 7 млрд рублей» — Павел Малков

Рязань взяла большое количество кредитов общей суммой более миллиарда рублей под 26% годовых

В Академии ФСИН стартовал стрелковый турнир имени Михаила Калашникова

В соревнованиях принимают участие 24 команды из 14 регионов РФ, более 100 сотрудников, представляющих Федеральную службу исполнения наказаний

«Зелёный сад — наш дом» подарил пенсионерке Зое Антиповой газовую плиту

Бесплатную газификацию компания «Зелёный сад - наш дом» проводит во всех домах посёлка Шпалозавода, которые были подключены к старой котельной на территории строящегося ЖК «Окская стрелка».

Павел Малков: Продолжим поддержку рязанского АПК по всем направлениям

Губернатор Павел Малков на заседании регионального Правительства высоко оценил результаты участия Рязанской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

Определён состав рабочей группы, которая готовит проект «Рязань – новогодняя столица»

Названы лица, ответственные за организацию мероприятий.

Павел Малков рассказал о развитии ожоговой службы в Рязанской области

После недавнего аудита ожоговое отделение рязанской ОКБ оснастили новым оборудованием.

Более 70 работников рязанской строительной компании не получали зарплату

Рязанская строительная компания задолжала сотрудникам более 2 миллионов рублей....

Алексей Молчанов ушёл с поста руководителя аппарата Рязоблдумы

В регпарламенте он работал более 11 лет.

Объявлен сбор средств на покупку газовых котлов для Троицкого храма в Гусе-Железном

Троицкая церковь касимовского посёлка Гусь-Железный собирает средства на покупку...

В Челябинске матери погибшего участника СВО насчитали долг за 10 лет задним числом

В Челябинске матери участника спецоперации, не вернувшегося с фронта, задним числом...