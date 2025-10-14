Павел Малков поручил представить предложения по решению проблем с вывозом мусора

Губернатор Павел Малков на заседании регионального Правительства 14 октября отметил, что в социальных сетях увеличилось количество жалоб граждан по поводу несвоевременного вывоза мусора и плохого содержания или состояния контейнерных площадок. Обращения оставляют как жители областного центра, так и некоторых районов.

«Лично читаю соцсети и такие сообщения тут же пересылаю ответственным лицам. И рассчитываю, что они тоже постоянно отслеживают ситуацию в соцсетях. Также я сам постоянно езжу и хожу по городу. Пишу, звоню и говорю, где нужно почистить или убрать, исправить уличное освещение, ремонт переделать. Я не мэр и не префект. Я не должен этим заниматься. Но не могу проходить мимо таких вещей и закрывать на это глаза. Не понимаю, почему нужно мое прямое поручение. А видео со свалкой, которое мне вчера прислали с Затинной, 64, – очень показательна. Сегодня утром проверили – мусор на месте, убрать и не подумали даже. Хотя прямое указание на проблему от меня было. Это хамство высшей категории», – сказал Павел Малков.

Губернатор подчеркнул, что проблемы с вывозом мусора должны вовремя замечать и решать руководители муниципалитетов. Они возникают не только из-за некачественной работы регионального оператора.

Павел Малков поручил начальнику Госжилинспекции и главам администраций муниципальных образований лично отработать все такие обращения людей. Кроме того, Губернатор потребовал представить системные предложения о недопущении таких ситуаций в дальнейшем и соответствующий план действий.