Павел Малков: Поможем в реализации планов развития завода «Тяжпрессмаш»

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил ПАО «Тяжпрессмаш» — одно из ведущих предприятий страны, имеющее богатую 65-летнюю историю в области машиностроения.

Завод «Тяжпрессмаш» специализируется на производстве кузнечно-прессового и нефтегазового оборудования, а также продукции металлургического назначения и для водоканала. Среди его крупных заказчиков — такие компании, как ПАО «Газпром», АО «Мосводоканал», ПАО «Лукойл» и ПАО «ВСМПО-АВИСМА».

Во время посещения предприятия глава региона Павел Малков совместно с министром экономического развития Рязанской области Андреем Ворфоломеевым и гендиректором ПАО «Тяжпрессмаш» Андреем Клиновым обсудил перспективы его развития. В ходе беседы были затронуты вопросы внедрения новых технологий, модернизации оборудования и увеличения экспорта продукции.

С момента основания завод поставляет свою продукцию более чем в 40 стран мира, включая Германию, Францию, Китай, Беларусь и Казахстан. За последние пять лет объем экспорта превысил 827 миллионов рублей.

Андрей Клинов рассказал губернатору о технологических возможностях предприятия, его участии в национальных проектах и кадровой политике, направленной на создание комфортных условий для сотрудников. Корпоративные социальные программы включают улучшение жилищных условий работников, поддержку ветеранов и пенсионеров, а также повышение квалификации молодых специалистов.

«Отрадно видеть, что предприятие, основанное в пятидесятые годы прошлого века, и сейчас активно живет, развивается. Обновляется оборудование, осваиваются новые виды продукции гражданского и других секторов. Важно, что завод гибко переориентируется на потребности растущего рынка и важные для региона и страны в целом направления. Главное, что у «Тяжпрессмаш» есть четкая стратегия роста. Со своей стороны окажем всю необходимую поддержку развития предприятия», — подчеркнул Павел Малков.