Понедельник, 29 сентября, 2025
9.3 C
Рязань
Экономика и бизнес

Павел Малков: Поможем в реализации планов развития завода «Тяжпрессмаш»

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил ПАО «Тяжпрессмаш» — одно из ведущих предприятий страны, имеющее богатую 65-летнюю историю в области машиностроения.

Завод «Тяжпрессмаш» специализируется на производстве кузнечно-прессового и нефтегазового оборудования, а также продукции металлургического назначения и для водоканала. Среди его крупных заказчиков — такие компании, как ПАО «Газпром», АО «Мосводоканал», ПАО «Лукойл» и ПАО «ВСМПО-АВИСМА».

Во время посещения предприятия глава региона Павел Малков совместно с министром экономического развития Рязанской области Андреем Ворфоломеевым и гендиректором ПАО «Тяжпрессмаш» Андреем Клиновым обсудил перспективы его развития. В ходе беседы были затронуты вопросы внедрения новых технологий, модернизации оборудования и увеличения экспорта продукции.

С момента основания завод поставляет свою продукцию более чем в 40 стран мира, включая Германию, Францию, Китай, Беларусь и Казахстан. За последние пять лет объем экспорта превысил 827 миллионов рублей.

Андрей Клинов рассказал губернатору о технологических возможностях предприятия, его участии в национальных проектах и кадровой политике, направленной на создание комфортных условий для сотрудников. Корпоративные социальные программы включают улучшение жилищных условий работников, поддержку ветеранов и пенсионеров, а также повышение квалификации молодых специалистов.

«Отрадно видеть, что предприятие, основанное в пятидесятые годы прошлого века, и сейчас активно живет, развивается. Обновляется оборудование, осваиваются новые виды продукции гражданского и других секторов. Важно, что завод гибко переориентируется на потребности растущего рынка и важные для региона и страны в целом направления. Главное, что у «Тяжпрессмаш» есть четкая стратегия роста. Со своей стороны окажем всю необходимую поддержку развития предприятия», — подчеркнул Павел Малков.

Павел Малков: Поможем в реализации планов развития завода «Тяжпрессмаш» ПАО «Тяжпрессмаш» — одно из ведущих предприятий страны, имеющее богатую 65-летнюю историю в области машиностроения.
Павел Малков: Поможем в реализации планов развития завода «Тяжпрессмаш» ПАО «Тяжпрессмаш» — одно из ведущих предприятий страны, имеющее богатую 65-летнюю историю в области машиностроения.
Павел Малков: Поможем в реализации планов развития завода «Тяжпрессмаш» ПАО «Тяжпрессмаш» — одно из ведущих предприятий страны, имеющее богатую 65-летнюю историю в области машиностроения.
Павел Малков: Поможем в реализации планов развития завода «Тяжпрессмаш» ПАО «Тяжпрессмаш» — одно из ведущих предприятий страны, имеющее богатую 65-летнюю историю в области машиностроения.
Павел Малков: Поможем в реализации планов развития завода «Тяжпрессмаш» ПАО «Тяжпрессмаш» — одно из ведущих предприятий страны, имеющее богатую 65-летнюю историю в области машиностроения.

Самые читаемые материалы

Новости России

Мальчик, погибший при ударе БПЛА в Воскресенске, не дожил до дня рождения два дня

Родители оставили маленького Ваню погостить у пожилой прабабушки. Ночью, около 03:00, раздались взрывы, дом сгорел почти полностью.
Новости России

«Просто ад»: Шарий рассказал о последствиях атаки на Киев

Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по Киеву,...
Новости России

76-летняя женщина с 6-летним внуком погибли в Мособласти во время атаки ВСУ

В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. К счастью, больше пострадавших во время атаки беспилотников не было. 
Семья и отношения

Фото молодоженов, сыгравших свадьбу в конце сентября, показал рязанский ЗАГС

Поздравляем новобрачных с началом их семейной жизни!
Новости мира

Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России

О разрешении на удары рассказал Кит Келлог в эфире Fox News.

Последние новости

Время пускать корни: создай свой сад мечты с ландшафтным дизайнером Ирсон Лазаревой

За шесть лет работы Ирсон заметила явные тенденции, которые неизменно манят людей. Она поделилась основными пожеланиями своих клиентов.

Колесник пообещал массированный удар по Украине в ответ на гибель бабушки с правнуком

Когда он будет, это решит наше командование. Все ответы исчерпаны. Теперь будут только вопросы

Общегородские субботники пройдут в Рязани в октябре

В рамках месячника будет проводиться уборка улиц, дворовых территорий, общественных пространств города, ликвидация несанкционированных свалок, спил сухих деревьев и другие работы.

Рязанский священник Дмитрий Фетисов рассказал историю протоиерея Сергея Сальцова, «разжалованного» из-за антицерковной деятельности

По словам священника, три года назад отец Сергий тяжело пережил смерть своей супруги. После этого он начал испытывать сильное уныние, которое со временем переросло в агрессию.

Рязанцы рассказали о дороге до села Троицкое, которая нуждается в капитальном ремонте

Ямочный ремонт давно не спасает.

Завершен Всероссийский просветительский марафона «Знание. Первые»

В течение трех дней очные площадки работали в 12 регионах страны, они объединили порядка 25 тысяч человек.

Пожар на улице Полонского в Рязани тушат 15 сотрудников МЧС

В 15:01 поступило сообщение о возгорании на улице Полонского.

Владимир Путин присвоил почетное звание рязанскому врачу Светлане Потаповой

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

С 1 октября стартует прием заявлений на компенсацию за путевки в детские лагеря

Важно отметить, что компенсация выплачивается одному из работающих родителей ребенка.

Спустя 15 лет в Рязани завершилось расследование дела об убийстве пенсионерки

В июне 2010 года в одной из квартир на улице Гагарина в Рязани было обнаружено тело 85-летней женщины с многочисленными травмами.

В Рязани запланирован ямочный ремонт на трех улицах

Электрики устраняют повреждения на сетях наружного освещения на улице Новоселов.

Ударил ножом со спины: стали известны новые подробности о травмах педагогов, пострадавших в Архангельске

Сейчас за жизни обеих женщин борются врачи.

Рязанский спортсмен Александр Смирнов покинул шоу «Титаны»

Наш земляк, Александр Смирнов, оказался в команде Алексея Бондаренко, которая хуже всех справилась с задачей и прямиком отправилась на испытание на выбывание.

Ксения Мишонова назвала трагедией гибель бабушки и внука при ударе ВСУ в Подмосковье

В завершение своего обращения Ксения Мишонова призвала граждан осознавать, что мы «живем в непростое время» и «надо быть начеку».

Умер учёный Владимир Капустин, создатель БРЛС «Заслон» и ЗРК «Бук»

Владимир Александрович Капустин окончил Радиотехнический факультет Рязанского радиотехнического института (РРТИ) в 1967 году с отличием.