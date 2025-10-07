Павел Малков отметил важность «зелёного вектора» для развития промышленности региона

Губернатор Павел Малков принял участие в выездном заседании Научно-технического совета (НТС) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, которое прошло под председательством главы Росприроднадзора Светланы Радионовой на площадке компании «Технониколь».

В заседании приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Александр Шаститко, министр природопользования региона Александр Новиков, президент «Технониколь» Сергей Колесников, руководитель Приокского межрегионального управления Росприроднадзора Валерий Симкин, представители научного сообщества, эксперты. Основной темой стало развитие экологического контроля с использованием инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ). Речь шла о совершенствовании нормативной базы и результатах реализации комплексных экологических программ и акций в соответствии с целями и задачами национального проекта «Экологическое благополучие».

Губернатор Павел Малков поблагодарил главу Росприроднадзора РФ Светлану Радионову за сотрудничество и возможность изучить лучшие практики для решения экологических задач.

«Важно не выбирать между развитием и экологией, а стараться связать их воедино и сделать «зелёный вектор» приоритетом для развития промышленности. Главное, чтобы в эту работу были включены все без исключения: ведомства, предприятия, контрольно-надзорные органы, научные организации и, сами жители, – подчеркнул Павел Малков. – Постоянно и системно занимаемся этой темой. Одно из важнейших направлений – экомониторинг. Это основа для принятия правильных решений. Мы готовы внедрять новые современные решения, главное, чтобы они приносили реальный результат и пользу».

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что современные экологические вызовы требуют внедрения передовых решений для повышения точности и эффективности контроля за окружающей средой.

«Мы не можем обойти вниманием использование искусственного интеллекта: цена ошибки повышается, скорость принятия решений увеличивается. Нам хотелось иметь еще одного помощника, не увеличивая количество инспекторского состава, не увеличивая нагрузку на бизнес, но при этом быть более зрячими», – сказала Светлана Радионова.

Были приведены примеры успешных российских и международных практик, использующих ИИ для автоматизации анализа данных и отчетности и быстрого реагирования на экологические угрозы. Обсуждались также законодательные вопросы, предлагались механизмы для стимулирования предприятий к внедрению современных систем контроля.

Совладелец и управляющий партнер «Технониколь» Сергей Колесников отметил, что с 2021 года компания инвестировала 5 млрд рублей в проекты по снижению выбросов в атмосферу с целью минимизировать нагрузку на окружающую среду.

Участники выездного совещания посетили высокоавтоматизированные производства теплоизоляции из каменной ваты и PIR. Они ознакомились с работой производственных линий и экологического оборудования.