Павел Малков: Одно из главных направлений работы – укрепление социального статуса учителя

Одно из главных направлений работы в Рязанской области – укрепление социального статуса учителя. Губернатор Павел Малков сказал об этом на пленарном заседании Рязанского областного педагогического форума «Образование – 2025», на котором обсуждались приоритетные направления работы по развитию сферы образования в регионе, новации и задачи на предстоящий учебный год. Речь также шла о реализации национального проекта «Молодежь и дети».

В работе приняли участие член Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного органа государственной власти Рязанской области Игорь Мурог, заместитель Председателя Правительства региона Наталья Суворова, заместитель министра образования области Лидия Родина, представители профильных федеральных и региональных организаций, общественных объединений, управлений муниципалитетов, руководители, педагоги, сотрудники школ, детских садов, учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Видеоприветствие участникам заседания направил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он, в частности, отметил работу по нацпроектам: «Мы вместе с вами успешно завершили национальный проект «Образование» и по поручению Президента приступили к реализации нового национального проекта «Молодежь и дети». Помимо капитальных ремонтов и строительства новых школ, будут обновляться детские сады и колледжи. С начала года мы начали оснащать кабинеты труда и ОБЗР. Со следующего года начнем оснащать кабинеты изобразительного искусства, музыки, физики».

Губернатор Павел Малков обратил внимание на Стратегию развития образования до 2036 года, в которую были направлены предложения региона. В этом году эта тема стала главной на Всероссийском педагогическом съезде. В своем приветствии участникам форума Президент РФ подчеркнул, что «образование, его доступность и качество являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России. В планах на перспективу нужно обязательно учитывать лучшие традиции отечественной школы».

Глава региона отметил приоритеты в развитии системы образования, подчеркнув важность внимания к самим педагогам: «За любыми успехами всегда стоят люди. Среди педагогов у нас очень много талантливых, неравнодушных специалистов, которые любят свое дело и родной край. Одно из главных направлений работы сегодня – укрепление социального статуса учителя. Обеспечение достойного уровня оплаты и условий труда. Задач много, и мы работаем над их выполнением».

Павел Малков остановился на работе по строительству новых, обновлению и развитию действующих учреждений. В этом году в регионе возводятся 7 школ и 4 детских сада, в 9 школах проведен капитальный ремонт. В двух детсадах и колледже капремонт продолжается. По поручению Президента в числе первых в стране в Рязани создается передовая школа для одаренных детей. Учреждения региона успешно оснащаются современным оборудованием. Значительно обновлен автобусный парк.

Большая работа проводится в рамках национальных проектов, в том числе федпроекта «Профессионалитет», который способствует обеспечению востребованными специалистами реального сектора экономики. Помимо ссузов самое серьезное внимание уделяется подготовке кадров в учреждениях высшего образования. Для обеспечения студентов жильем по поручению Губернатора Павла Малкова в регионе прорабатывается вопрос строительства комплекса общежитий.

Отдельное внимание Павел Малков обратил на решение кадровой проблемы в самой системе образования, меры поддержки специалистов и одаренных детей. В частности, ребята, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, и победители Всероссийской олимпиады школьников, поступившие в рязанские вузы, теперь будут получать премию в 150 тыс. рублей. Также будут отмечены педагоги, чьи ученики показывают высокие результаты.

В рамках заседания лучшим педагогам, коллективам учреждений образования вручены региональные награды. Работал ряд тематических и интерактивных площадок.