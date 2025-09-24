Четверг, 25 сентября, 2025
8.3 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков обсудил с Романом Новиковым реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Анастасия Мериакри
Фото с сайта правительства Рязанской области

24 сентября в Москве состоялось рабочее совещание Губернатора Рязанской области Павла Малкова с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Обсуждались вопросы дорожной деятельности в регионе, реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», ход строительства крупных объектов.

Руководитель Росавтодора Роман Новиков подчеркнул качественную совместную работу по снижению аварийности в регионе: «Федеральные дорожники вышли на хорошие показатели по сокращению количества ДТП на подведомственной сети федеральных трасс. Рязанская область в этом году также демонстрирует неплохие результаты. По итогам восьми месяцев 2025 года на федеральных автомобильных дорогах, проходящих по территории региона, общее количество ДТП снизилось на 8,2%, пострадавших в них – на 14,8%, а погибших – на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нам надо совместно спланировать новые мероприятия на 2026 год, которые позволят как минимум удержать хорошие показатели по снижению аварийности. В этом году уже обсуждали неоднократно все наработки в данной области с подведомственными Росавтодору казенными учреждениями, планируем также обменяться опытом на предстоящей международной специализированной выставке «Дорога 2025».

Губернатор Павел Малков поблагодарил руководителя Федерального дорожного агентства за поддержку региона: «Активно двигаемся по всем направлениям. Отдельная благодарность за три важных инфраструктурных проекта. Это строительство нового моста через Оку, Южного обхода Рязани, а также отремонтированные в прошлом году участки дороги в сторону Москвы. Да, она находится не на нашей территории, в Московской области. Но для нас эта трасса очень важна. В целом дорожные работы выполняются в соответствии с планом, с высоким качеством. Совместно готовы отрабатывать все необходимые вопросы и задачи, которые ставит федеральный центр. Рассчитываем в дальнейшем на такое же конструктивное сотрудничество».

Летом этого года федеральные дорожники приступили к строительству Южного обхода Рязани – значимого для региона объекта, призванного серьезно улучшить транспортную ситуацию. Это будет 26-километровый участок IБ категории с четырьмя полосами движения, который начинается на 190-м км трассы М-5 «Урал».

Обход также выведет транзитный транспорт из трех населенных пунктов: Листвянка, Александрово, Турлатово. По проекту предусмотрено строительство одной эстакады, трех транспортных развязок, семи мостов и семи путепроводов. Новый участок будет способствовать увеличению пропускной способности трассы, оптимизирует региональное пассажирское сообщение.

Строительство мостового перехода через реку Оку в Рязанском районе – один из важнейших объектов нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новый четырехполосный мост протяженностью 5,8 км соединит северную часть региона с областным центром, даст выход во Владимирскую и Нижегородскую области, обеспечит проезд транзитного транспорта в обход города Рязани от федеральной трассы М-5 «Урал». Проект строительства реализуется в рамках поручения Президента РФ.

Всего в Рязанской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году приведут в нормативное состояние свыше 146 км автодорог. На эти цели предусмотрено 14,5 млрд рублей, из них 10,4 млрд – средства федерального бюджета. В настоящее время выполнено уже более 67% работ по устройству верхних слоев дорожного покрытия, полностью их завершить планируется до конца октября.

В числе значимых объектов, реализуемых в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», капитальный ремонт автодороги в Рыбновском районе – «Рыбное (от автодороги М-5 «Урал») – Пальные – Пионерский – Большое Жоково – граница района», которая соединяет Московскую и Рязанскую области. Протяженность участка – 28,2 км. Работы стартовали в 2025 году и будут завершены в сентябре 2026 года.

В рамках национального проекта обновляются въездные трассы в регион. Шесть из десяти таких дорог приведены в нормативное состояние: это границы с Московской, Владимирской, Липецкой и Тульской областями. Продолжаются работы в границах с Тамбовской областью. Особое внимание уделяется ремонту региональных дорог, входящих в опорную сеть.

Напомним, что за шесть лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области в нормативное состояние привели 1 112,5 км дорожной сети, построено и реконструировано 95,7 км дорог.

