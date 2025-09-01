Павел Малков: Новый учебный год в Рязанской области начинают 144 тысячи школьников и студентов

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в День знаний о том, что новый учебный год в регионе начинают более 144 тысяч школьников, студентов колледжей и вузов.

«Это особый день для ребят, их родителей и педагогов. Самое волнительное утро у первоклассников: более 10 тысяч детей впервые сели за парты. Впереди – новые друзья, открытия и первые победы, – сказал Павел Малков. – Создаем все условия для комфортного обучения по всей Рязанской области. За последние годы построили шесть школ и сейчас строим еще семь. Привели в порядок 55 школ региона, а также обновили оборудование, мебель и компьютеры. Сегодня каждый третий ребенок учится в новой или обновленной школе. Главное, чтобы школьники и студенты смело шли вперед и покоряли новые вершины. Уверен, новый учебный год принесет им новые знания и теплые воспоминания. В добрый путь!».

Губернатор Павел Малков в День знаний посетил рязанскую школу № 58. Учреждение в этом году серьезно обновили благодаря нацпроекту «Молодежь и дети». Приведено в порядок здание, благоустроена территория, установлены современная техника и мебель. В этом году в школе открылась первая кадетская группа ВДВ, ребят будут обучать настоящие десантники.