Павел Малков: Новый учебный год в Рязанской области начинают 144 тысячи школьников и студентов

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в День знаний о том, что новый учебный год в регионе начинают более 144 тысяч школьников, студентов колледжей и вузов.
Губернатор Павел Малков в День знаний посетил рязанскую школу № 58. Учреждение в этом году серьезно обновили благодаря нацпроекту «Молодежь и дети». Приведено в порядок здание, благоустроена территория, установлены современная техника и мебель. В этом году в школе открылась первая кадетская группа ВДВ, ребят будут обучать настоящие десантники.
Особенным этот день стал для первокурсников – после прохождения первоначальной профессиональной подготовки в загородном учебном центре академии в торжественной обстановке им были вручены курсантские погоны.