Вторник, 23 сентября, 2025
22.4 C
Рязань
Экология, природа, животные

Павел Малков: Новые деревья и кустарники высадим в Рязани в рамках месячника по озеленению

Анастасия Мериакри
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Октябрь в Рязанской области объявлен месяцем озеленения городов и населенных пунктов. Об этом сказал Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области, которое он провел 23 сентября.

«Этой осенью проведем важную акцию по озеленению и не одну. Высадим новые деревья и кустарники на улицах города Рязани. Все муниципалитеты прошу активно подключаться. Такие акции везде нужно организовать. Давайте октябрь этому посвятим и проведем месячник по озеленению, – сказал Павел Малков. – Я тоже обязательно приму участие в высадке деревьев, как и в прошлом году. И призываю всех к этой работе присоединиться».

Губернатор поручил заместителю Председателя Правительства области Рустаму Халикову организовать акции по озеленению по всему Рязанскому региону и проинформировать жителей всех муниципалитетов об этом. Павел Малков выразил уверенность, что в этой работе примут активное участие госучреждения социальной сферы, в том числе школы, колледжи, вузы, медицинские организации, дорожные службы, а также частный бизнес, предприниматели.

Павел Малков в комментарии журналистам после заседания Правительства подчеркнул, что озеленение – это неотъемлемая часть благоустройства.

«Когда говорят – красивый город, значит, равно зеленый город. Красивый населенный пункт – зеленый населенный пункт. Глубоко убежден, что нельзя только административными способами сделать все вокруг красивым и благоустроенным. Надо, чтобы в этом процессе участвовали все и все были вовлечены. Тогда получится по-настоящему красиво и с душой. Поэтому к озеленению Рязани и других населенных пунктов приглашаем неравнодушных жителей, организации всех форм собственности, всех, кто готов, хочет и может принять в этом участие», – заявил Губернатор.

Глава региона также сообщил о том, что будет развиваться областной конкурс на самое благоустроенное муниципальное образование Рязанской области. Павел Малков на заседании Правительства дал соответствующее поручение руководителю министерства ТЭК и ЖКХ Артему Уворвихвосту. Планируется принять меры по популяризации конкурса, увеличить количество номинаций в его рамках, проработать вопрос с повышением его призового фонда.

Самые читаемые материалы

Новости Касимова

Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Новости России

Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.
Новости России

Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.

Последние новости

Общество

Виталий Артёмов рассказал о готовности Рязанской области к отопительному сезону

В городе Рязани на сегодняшний день подлежит паспортизации 2683 жилых дома.
Происшествия

Бывший сотрудник исправительной колонии Рязанской области получил 3 года 6 месяцев тюрьмы за взятку

В сентябре 2024 года начальник отряда отдела по воспитательной работе исправительного учреждения по просьбе одного из осужденных за денежное вознаграждение, используя свое служебное положение, осуществил пронос на режимную территорию средств связи
Медицина

Мальчик 13 лет получил тяжелую ЧМТ при столкновении двух электросамокатов, рязанские врачи спасли ребенка

Ни двигаться, ни разговаривать, ни дышать, ни есть самостоятельно ребенок не мог, нейро-психическое состояние нарушено.
Экономика и бизнес

Рязанская область получила федеральные средства на приоритетные направления работы и отрасли — Павел Малков

Это, в том числе, достройка важных социальных объектов – школы и детского сада, дополнительная поддержка сельского хозяйства, сферы здравоохранения.
Власть и политика

Пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи в соцсетях поручил Павел Малков

На заседании участники проанализировали текущую наркоситуацию в Рязанском регионе, принимаемые меры по предупреждению вовлечения несовершеннолетних и молодежи в незаконное употребление и оборот наркотиков.
Власть и политика

Павел Малков анонсировал расширение проекта «Народный контроль»

Задача «Народного контроля» – выявить недостатки и дать конструктивные предложения по улучшениям. Команда будет рейды продолжать. Расширяем этот проект, включили в него общественные места.
Общество

Политолог Мостяев объяснил, кому выгодна отмена ограничений на СМП

Разрешительный порядок плавания в акватории Северного морского пути (СМП) является ключевым элементом обеспечения национального суверенитета России в Арктике.
Происшествия

Новые беспилотники уничтожены над Рязанской областью

Кроме Рязанской области, опасные объекты сбиты в Белгородской, Калужской, Тульской областях, а также в Московском регионе.