Павел Малков: Новые деревья и кустарники высадим в Рязани в рамках месячника по озеленению

Октябрь в Рязанской области объявлен месяцем озеленения городов и населенных пунктов. Об этом сказал Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области, которое он провел 23 сентября.

«Этой осенью проведем важную акцию по озеленению и не одну. Высадим новые деревья и кустарники на улицах города Рязани. Все муниципалитеты прошу активно подключаться. Такие акции везде нужно организовать. Давайте октябрь этому посвятим и проведем месячник по озеленению, – сказал Павел Малков. – Я тоже обязательно приму участие в высадке деревьев, как и в прошлом году. И призываю всех к этой работе присоединиться».

Губернатор поручил заместителю Председателя Правительства области Рустаму Халикову организовать акции по озеленению по всему Рязанскому региону и проинформировать жителей всех муниципалитетов об этом. Павел Малков выразил уверенность, что в этой работе примут активное участие госучреждения социальной сферы, в том числе школы, колледжи, вузы, медицинские организации, дорожные службы, а также частный бизнес, предприниматели.

Павел Малков в комментарии журналистам после заседания Правительства подчеркнул, что озеленение – это неотъемлемая часть благоустройства.

«Когда говорят – красивый город, значит, равно зеленый город. Красивый населенный пункт – зеленый населенный пункт. Глубоко убежден, что нельзя только административными способами сделать все вокруг красивым и благоустроенным. Надо, чтобы в этом процессе участвовали все и все были вовлечены. Тогда получится по-настоящему красиво и с душой. Поэтому к озеленению Рязани и других населенных пунктов приглашаем неравнодушных жителей, организации всех форм собственности, всех, кто готов, хочет и может принять в этом участие», – заявил Губернатор.

Глава региона также сообщил о том, что будет развиваться областной конкурс на самое благоустроенное муниципальное образование Рязанской области. Павел Малков на заседании Правительства дал соответствующее поручение руководителю министерства ТЭК и ЖКХ Артему Уворвихвосту. Планируется принять меры по популяризации конкурса, увеличить количество номинаций в его рамках, проработать вопрос с повышением его призового фонда.