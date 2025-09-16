Вторник, 16 сентября, 2025
14.9 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков: Необходимо использовать преимущества онлайн-платформ при госзакупках

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области, председатель Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков провел заседание рабочей группы «Малое и среднее предпринимательство», где рассматривались вопросы расширения доступа субъектов МСП к закупкам с использованием онлайн-платформ и оптимизации финансовой поддержки субъектов малого бизнеса.

В обсуждении приняли участие заместитель Министра просвещения Российской Федерации Ирина Шварцман, руководители регионов, профильных ведомств субъектов РФ, представители бизнес-объединений.

Павел Малков отметил, что необходимо расширить доступ субъектов МСП к госзакупкам с помощью использования онлайн-платформ. Большая часть таких закупок имеет небольшие объемы, а заказчиками становятся учреждения, в частности, образовательные.

«Сейчас мы двигаемся в сторону экономики, основанной на онлайн-платформах. Это новые возможности для всех, в том числе для государства. Продвигая и развивая платформенную экономику со стороны государства, необходимо и в госзакупках использовать преимущества платформенных решений».

Губернатор рассказал о пилотном проекте, реализуемом в Рязанской области совместно с Минпросвещения РФ и с ГК «Просвещение». В его рамках 17 образовательных организаций могут осуществлять закупки на сумму до 600 тыс. руб. через онлайн-платформу. Для этого эксперимента была оперативно подготовлена методологическая, техническая и технологическая базы, обучен персонал. Уже на сегодняшний день отмечено кратное расширение прямого доступа МСП и непосредственно производителей к госазкупкам, а также существенное сокращение сроков поставок. Помимо этого, положительный эффект дал дополнительный контроль качества со стороны платформы, а конкурентная среда привела к экономии бюджетных средств.

Участники обсуждения дали высокую оценку пилотному проекту. В частности, представители субъектов РФ отметили, что опыт Рязанской области применим не только в учреждениях образования, но и культуры. Также на основе просьб участников заседания Губернатор Павел Малков поручил заместителю Председателя Правительства региона Юлии Шваковой проработать методические рекомендации, включающие краткое описание и алгоритм работы с цифровой платформой, законодательное обоснование.

Также на рабочей группе подробно обсуждались вопросы оптимизации финансовой поддержки субъектов МСП, предоставляемой государственными микрофинансовыми организациями.

