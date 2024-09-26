Четверг, 26 сентября, 2024

Павел Малков назвал выставку «Шедевры Русского музея» самой посещаемой за всю историю региона

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/pavelmalkov_official

В РИАМЗ завершилась выставка «Шедевры Русского музея». О ее итогах на своей странице в Telegram-канале написал Павел Малков.

Выставка с первых дней вызвала небывалый интерес у рязанцев. Желающих прикоснуться к шедеврам русских художников было так много, что было принято решение продлить ее до 22 сентября. В последние дни у экскурсоводов нагрузка увеличилась в разы, а сервера и сети РИАМЗ были перегружены.

По словам губернатора, за три месяца выставку посетили более 65 тысяч гостей. Но теперь настало время прощаться: картины уехали назад в Санкт-Петербург.

— Благодарю Министерство культуры России и Русский музей за эту потрясающую возможность. И уже готовим для рязанцев новые выставки, — пишет Павел Малков.

Павел Малков назвал выставку "Шедевры Русского музея" самой посещаемой за всю историю региона
Павел Малков назвал выставку "Шедевры Русского музея" самой посещаемой за всю историю региона

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