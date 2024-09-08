Выставка «Шедевры Русского музея» продлевается до 22 сентября

В РИАМЗ продлевают выставку «Шедевры Русского музея» до 22 сентября. Об этом сообщает на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Рязанской области Павел Малков.

Он отметил, что экспозицию русской живописи уже посетили более 48 тысяч человек.