Воскресенье, 8 сентября, 2024

Выставка «Шедевры Русского музея» продлевается до 22 сентября

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/pv.malkov

В РИАМЗ продлевают выставку «Шедевры Русского музея» до 22 сентября. Об этом сообщает на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Рязанской области Павел Малков.

Он отметил, что экспозицию русской живописи уже посетили более 48 тысяч человек.

— Это самая популярная выставка за всю историю Рязанской области. По многочисленным просьбам продлеваем её на неделю. От всех рязанцев благодарю Русский музей за эту потрясающую возможность, — пишет губернатор.

Выставка «Шедевры Русского музея» продлевается до 22 сентября
Выставка «Шедевры Русского музея» продлевается до 22 сентября
Выставка «Шедевры Русского музея» продлевается до 22 сентября

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