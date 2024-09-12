Четверг, 12 сентября, 2024

Рязанцам рассказали, как попасть на выставку «Шедевры Русского музея»

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/ryazankreml?ysclid=m0z4r9hyft945638996

В связи с популярностью выставки «Шедевры Русского музея» на сайте РИАМЗ появилась информация, как записаться на экскурсию.

Желающим прикоснуться в шедеврам живописи можно позвонить по телефону +7 (4912) 27-60-66. Однако если не получается этого сделать, то следует написать запрос на почту eksriamz@yandex.ru. А еще билеты можно приобрести на официальном сайте РИАМЗ.

Сотрудники РИАМЗ просят отнестись с понимаем и спокойно дождаться ответа. Выставка вызвала небывалый ажиотаж у рязанцев, в связи с чем в последние дни сервера и сети перегружены. Все экскурсоводы постоянно заняты, поэтому ответить могут не сразу.

Если экскурсия не требуется, и посетители хотят посмотреть выставку самостоятельно, что записываться не нужно.

Выставка работает до 22 сентября по графику:

Вторник, Пятница-Воскресенье: с 10:00 до 18:00 (касса работает до 17:15)

Среда: с 10:00 до 19:00 (касса работает до 18:15)

Четверг: с 12:00 до 20:00 (касса работает до 19:15)

Напомним, ранее губернатор Рязанской области Павел Малков назвал выставку «Шедевры Русского музея» самой популярной в регионе за всю историю. Ее продлили до 22 сентября в связи с многочисленными просьбами.

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