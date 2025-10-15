Среда, 15 октября, 2025
4.4 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков: Наша основная задача – постоянный качественный диалог с людьми

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков сказал об этом на заседании фракции «Единой России» областной Думы VIII созыва. Речь шла об основных задачах и направлениях предстоящей работы в законодательном собрании. Кроме того, глава региона ответил на вопросы депутатов.

В заседании приняли участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, член Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного органа госвласти Рязанской области Игорь Мурог, члены фракции.

Губернатор отметил, что для «Единой России» выборы в регионе прошли очень успешно с беспрецедентной явкой и поддержкой партии. В областной Думе 37 из 40 мандатов – у «Единой России», в муниципалитетах – 230 из 250-ти. Павел Малков подчеркнул, что депутатам нужно оправдать доверие избирателей.

«Работаем на развитие и реальные результаты. Мы обязаны обеспечить последующую динамику. Все приоритеты, которые обозначали, сохраним, – сказал Павел Малков. – Важно сохранить и тот же уровень взаимодействия с жителями области. Наша основная задача – постоянный качественный диалог с людьми».

В числе приоритетных задач глава региона назвал также постоянное взаимодействие с первичными отделениями партии и отметил, что на их проблемы или просьбы о поддержке необходимо реагировать и находить решение.

Павел Малков обратил внимание на дальнейшее развитие депутатского контроля и подчеркнул, что нужно выстроить долгосрочное планирование этой работы и вовлекать в нее первичное звено партии и самих жителей. Под постоянным контролем должны быть все социальные стройки в регионе – это направление нужно усиливать. Также Губернатор предложил ввести практику повторного контроля и визитов на объекты для проверки качества устранения выявленных недоработок. Он отметил, что по такому принципу в области работает «Народный контроль», ориентированный на уже действующие учреждения. Глава региона сообщил о том, что в ближайшее время проект расширится, команда партии будет посещать объекты не только в Рязани, а во всех муниципалитетах области.

Губернатор подчеркнул, что бюджет региона будет непростым, но приоритеты развития должны быть сохранены и выполнены все социальные обязательства. Первоочередная задача – поддержка бойцов СВО и членов их семей. Глава региона отметил необходимость рационального расходования бюджетных средств и призвал депутатов фракции уделить особое внимание контролю в этой сфере. Павел Малков подчеркнул, что вся партийная структура должна работать в регионе качественно. Уже больше года действует система оценки эффективности местных отделений, она будет распространена для всего депутатского корпуса. Основным критерием станет работа с жителями и результаты выполнения их наказов.

