Павел Малков анонсировал создание сельской агломерации у села Борки

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Шацкий район, где обсудил создание сельской агломерации у села Борки. Это один из механизмов решения задач по развитию сельских территорий в регионе.

Проект разработан фондом «Кислород». Его сотрудники уже приступили к работам: построена эко-ферма, расчищено 110 гектаров земли от американского клена, создан парк редких деревьев и кустарников. Фонд помогает монастырям, храмам и социальным учреждениям района.

В планах – развитие инфраструктуры и туризма, создание рабочих мест, привлечение инвестиций и новых жителей. Территория объединяет богатую историю и природу долины реки Цна: старинные усадьбы, монастыри и живописные пейзажи.

«Основная идея – переезд людей и компаний в деревню, работа на «удаленке», запуск новых местных бизнесов. Современные сервисы позволяют получать все услуги и товары онлайн. Проект уже вдохновляет людей. Например, IT-предприниматель Владимир Кузьмин вернулся в родное село Высокое, купил землю и стал одним из первых «гибридных жителей». Его примеру следуют друзья и единомышленники», — отметил Павел Малков.

Кроме того, глава региона в рамках поездки в Шацкий район обсудил вопросы транспортной доступности, развития туризма и инфраструктуры.

«Поддержим этот интересный проект, составим план совместных действий. Главный принцип – сохранить облик и природу этих мест, наполнив их новой жизнью», – добавил Павел Малков.