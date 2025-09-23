Вторник, 23 сентября, 2025
22.4 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков анонсировал расширение проекта «Народный контроль»

Анастасия Мериакри

Губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков на очередном заседании Правительства Рязанской области сообщил о расширении проекта «Народный контроль».

По словам главы региона, команда «Единой России» вместе с активными жителями и участниками программы ГЕРОИ62 продолжает работать: без предупреждения посещают разные социальные объекты, а теперь еще и общественные пространства. В настоящее время команда уже повторно проверяет учреждения, которые посещала ранее, и оценивает результаты устранения недостатков, на которые было обращено внимание.

Павел Малков подчеркнул: «Задача «Народного контроля» – выявить недостатки и дать конструктивные предложения по улучшениям. Команда будет рейды продолжать. Расширяем этот проект, включили в него общественные места. Также организуем проверки по рюмочным, это предложение жители озвучили во время моего прямого эфира в соцсетях. Наши активисты посмотрят: насколько далеко расположены эти рюмочные от школ, соблюдаются ли все требования, которые установлены к подобным учреждениям. Они нам, конечно, позитива и красоты не добавляют в городе».

Губернатор обратил внимание руководителей соцучреждений внимательно отрабатывать замечания «Народного контроля», и отметил, что лучше, если недостатков в их работе не будет совсем. И такие примеры социальных организаций в регионе есть.

Кроме того, Павел Малков сказал о том, что следует активизироваться депутатскому контролю, в преддверии завершения строительного сезона нужно дополнительно проверить каждый объект, где идут строительные и ремонтные работы, и при необходимости вовремя их скорректировать. Губернатор добавил, что планы по развитию региона большие, их нужно выполнять, интенсивно работать совместно с депутатами, с органами местного самоуправления, общественными активистами без формализма и бюрократии.

«По итогам выборов мы получили очень большую поддержку от жителей, это доверие нужно оправдывать. Все обещания и планы надо выполнять», – сказал Павел Малков.

Самые читаемые материалы

Новости Касимова

Задержаны подозреваемые в краже фигуры гуся в Касимовском округе

По предварительной оценке ущерб превысил 1 миллион рублей.
Новости России

Зеленскому «поплохело»: что происходит на Харьковском направлении

Военкоры и анонимные источники сообщают о возможном взятии Харькова, массированных ударах по украинской инфраструктуре и подготовке «секретного плана» по молниеносной победе.
Новости России

Замеченный над Одессой необычный беспилотник — предвестник мощнейшего удара по городу

Эксперты телеграм-канала «Хроника Гераней» предполагают, что над городом летал беспилотник «Италмас», производимый компанией Zala.
Новости России

Россия нанесла ответный удар за атаку на Крым — досталось ВСУ и наёмникам 

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по нескольким целям.
Новости России

ВСУ не смогли деблокировать окруженные группы 57-й и 127- бригад — РИА Новости 

Источник агентства заявил, что за минувшие сутки противник дважды пытался прорвать окружение, но безуспешно.

Последние новости

Общество

Виталий Артёмов рассказал о готовности Рязанской области к отопительному сезону

В городе Рязани на сегодняшний день подлежит паспортизации 2683 жилых дома.
Происшествия

Бывший сотрудник исправительной колонии Рязанской области получил 3 года 6 месяцев тюрьмы за взятку

В сентябре 2024 года начальник отряда отдела по воспитательной работе исправительного учреждения по просьбе одного из осужденных за денежное вознаграждение, используя свое служебное положение, осуществил пронос на режимную территорию средств связи
Экология, природа, животные

Павел Малков: Новые деревья и кустарники высадим в Рязани в рамках месячника по озеленению

Когда говорят – красивый город, значит, равно зеленый город. Красивый населенный пункт – зеленый населенный пункт.
Медицина

Мальчик 13 лет получил тяжелую ЧМТ при столкновении двух электросамокатов, рязанские врачи спасли ребенка

Ни двигаться, ни разговаривать, ни дышать, ни есть самостоятельно ребенок не мог, нейро-психическое состояние нарушено.
Экономика и бизнес

Рязанская область получила федеральные средства на приоритетные направления работы и отрасли — Павел Малков

Это, в том числе, достройка важных социальных объектов – школы и детского сада, дополнительная поддержка сельского хозяйства, сферы здравоохранения.
Власть и политика

Пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи в соцсетях поручил Павел Малков

На заседании участники проанализировали текущую наркоситуацию в Рязанском регионе, принимаемые меры по предупреждению вовлечения несовершеннолетних и молодежи в незаконное употребление и оборот наркотиков.
Общество

Политолог Мостяев объяснил, кому выгодна отмена ограничений на СМП

Разрешительный порядок плавания в акватории Северного морского пути (СМП) является ключевым элементом обеспечения национального суверенитета России в Арктике.
Происшествия

Новые беспилотники уничтожены над Рязанской областью

Кроме Рязанской области, опасные объекты сбиты в Белгородской, Калужской, Тульской областях, а также в Московском регионе.