Павел Малков анонсировал расширение проекта «Народный контроль»

Губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков на очередном заседании Правительства Рязанской области сообщил о расширении проекта «Народный контроль».

По словам главы региона, команда «Единой России» вместе с активными жителями и участниками программы ГЕРОИ62 продолжает работать: без предупреждения посещают разные социальные объекты, а теперь еще и общественные пространства. В настоящее время команда уже повторно проверяет учреждения, которые посещала ранее, и оценивает результаты устранения недостатков, на которые было обращено внимание.

Павел Малков подчеркнул: «Задача «Народного контроля» – выявить недостатки и дать конструктивные предложения по улучшениям. Команда будет рейды продолжать. Расширяем этот проект, включили в него общественные места. Также организуем проверки по рюмочным, это предложение жители озвучили во время моего прямого эфира в соцсетях. Наши активисты посмотрят: насколько далеко расположены эти рюмочные от школ, соблюдаются ли все требования, которые установлены к подобным учреждениям. Они нам, конечно, позитива и красоты не добавляют в городе».

Губернатор обратил внимание руководителей соцучреждений внимательно отрабатывать замечания «Народного контроля», и отметил, что лучше, если недостатков в их работе не будет совсем. И такие примеры социальных организаций в регионе есть.

Кроме того, Павел Малков сказал о том, что следует активизироваться депутатскому контролю, в преддверии завершения строительного сезона нужно дополнительно проверить каждый объект, где идут строительные и ремонтные работы, и при необходимости вовремя их скорректировать. Губернатор добавил, что планы по развитию региона большие, их нужно выполнять, интенсивно работать совместно с депутатами, с органами местного самоуправления, общественными активистами без формализма и бюрократии.

«По итогам выборов мы получили очень большую поддержку от жителей, это доверие нужно оправдывать. Все обещания и планы надо выполнять», – сказал Павел Малков.