Пассажирка пострадала в ДТП с двумя лосями под Рязанью

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности ДТП с двумя лосями под Рязанью.

Ночью 30 мая на автодороге М5 «Урал» в рыбновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием диких животных. По предварительным данным, около 02:45 на 169-м километре трассы 40-летний житель Рязани, находясь за рулём автомобиля «Фольксваген Поло» с прицепом, совершил наезд на двух лосей, внезапно выбежавших на проезжую часть.

В результате столкновения 60-летняя пассажирка автомобиля обратилась за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка.