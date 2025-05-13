Пару лосей сфотографировали на фоне бобровой хатки в Окском заповеднике

В Окском заповеднике на фотоловушку попала пара лосей. О животных рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.

Лоси были запечатлены на фоне бобровой хатки. На фото попали самка и самец.

Самца легко угадать по бугоркам — будущим рогам и бороде, которую называют «серьга». Однако ученый отметила, что борода не самый надежный признак самца, иногда ее можно заметить у особей женского пола. А вот рога — отличительный знак самцов.