Пару лосей сфотографировали на фоне бобровой хатки в Окском заповеднике

В Окском заповеднике на фотоловушку попала пара лосей. О животных рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.
Лоси были запечатлены на фоне бобровой хатки. На фото попали самка и самец.
Самца легко угадать по бугоркам — будущим рогам и бороде, которую называют «серьга». Однако ученый отметила, что борода не самый надежный признак самца, иногда ее можно заметить у особей женского пола. А вот рога — отличительный знак самцов.
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