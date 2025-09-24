Парк МЧС Рязанской области пополнился пятью новыми автомобилями

Пожарные подразделения Рязанской области получили ключи и сертификаты на новую специальную технику в рамках празднования 35-летия МЧС России. Ключи от пяти новых автомобилей начальникам пожарно-спасательных частей передал заместитель председателя правительства Рязанской области Рустам Халиков.

Начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области Алексей Жуков подчеркнул, что эффективность работы подразделений зависит не только от квалификации личного состава, но и от современного оснащения.

«Чрезвычайные происшествия техногенного и природного характера случаются в Рязанской области нередко. Для того чтобы своевременно и качественно работать в этих сложнейших ситуациях нужен не только профессионализм, необходимо достойное современное оснащение», — отметил Жуков.

Он выразил уверенность, что новая техника «будет способствовать повышению эффективности в решении задач по оперативному реагированию на тушение пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций».