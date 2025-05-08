Четверг, 8 мая, 2025
12.4 C
Рязань
Общество

ПАО «РЭСК» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы

Анастасия Мериакри

В канун 9 мая, по доброй традиции, работники ПАО «РЭСК» поздравили ветеранов — участников Великой Отечественной войны Рязанской области:

  • Перова Алексея Семеновича из Клепиковского района
  • Залетову Анну Григорьевну из Ряжского района
  • Кудряшову Клавдию Павловну из Сапожковского района
  • Коновалова Юрия Александровича из г. Кораблино
  • Самохвалова Михаила Дмитриевича из Кораблинского района
  • Иванова Анатолия Ивановича из Сапожковского района
  • Венедиктова Павла Ивановича из Сапожковского района
  • Хабарова Владимира Дмитриевича из Сараевского района
  • Ромашкина Георгия Васильевича из Сараевского района
  • Галахова Василия Александровича из города Скопин
  • Козлова Василия Семеновича из Скопинского района
  • Богатова Василия Анисимовича из Шацкого района
  • Цибульского Александра Николаевича из Пителинского района
  • Ганьшина Николая Сергеевича из Пителинского района
  • Зотову Пелагею Андреевну из Пителинского района
  • Гришина Ивана Степановича из города Сасово
  • Моржавикова Николая Васильевича из Ермишинского района

Подвиги ветеранов – это пример несгибаемой воли, отваги и героизма. Благодаря мужеству, стойкости и вере в Победу им удалось спасти Родину.

«Пусть здоровье будет крепким, память светлой, а сердце спокойным. Пусть каждый день будет наполнен вниманием и заботой близких. Вечная память героям! Низкий вам поклон», — отметили в компании.

ПАО «РЭСК» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы Подвиги ветеранов – это пример несгибаемой воли, отваги и героизма. Благодаря мужеству, стойкости и вере в Победу им удалось спасти Родину.
ПАО «РЭСК» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы Подвиги ветеранов – это пример несгибаемой воли, отваги и героизма. Благодаря мужеству, стойкости и вере в Победу им удалось спасти Родину.
ПАО «РЭСК» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы Подвиги ветеранов – это пример несгибаемой воли, отваги и героизма. Благодаря мужеству, стойкости и вере в Победу им удалось спасти Родину.
ПАО «РЭСК» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы Подвиги ветеранов – это пример несгибаемой воли, отваги и героизма. Благодаря мужеству, стойкости и вере в Победу им удалось спасти Родину.
ПАО «РЭСК» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы Подвиги ветеранов – это пример несгибаемой воли, отваги и героизма. Благодаря мужеству, стойкости и вере в Победу им удалось спасти Родину.
ПАО «РЭСК» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы Подвиги ветеранов – это пример несгибаемой воли, отваги и героизма. Благодаря мужеству, стойкости и вере в Победу им удалось спасти Родину.

РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.