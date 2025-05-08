ПАО «РЭСК» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы

В канун 9 мая, по доброй традиции, работники ПАО «РЭСК» поздравили ветеранов — участников Великой Отечественной войны Рязанской области:

Подвиги ветеранов – это пример несгибаемой воли, отваги и героизма. Благодаря мужеству, стойкости и вере в Победу им удалось спасти Родину.

«Пусть здоровье будет крепким, память светлой, а сердце спокойным. Пусть каждый день будет наполнен вниманием и заботой близких. Вечная память героям! Низкий вам поклон», — отметили в компании.

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