ПАО «РЭСК» поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы

В канун 9 мая, по доброй традиции, работники ПАО «РЭСК» поздравили ветеранов — участников Великой Отечественной войны Рязанской области:
- Перова Алексея Семеновича из Клепиковского района
- Залетову Анну Григорьевну из Ряжского района
- Кудряшову Клавдию Павловну из Сапожковского района
- Коновалова Юрия Александровича из г. Кораблино
- Самохвалова Михаила Дмитриевича из Кораблинского района
- Иванова Анатолия Ивановича из Сапожковского района
- Венедиктова Павла Ивановича из Сапожковского района
- Хабарова Владимира Дмитриевича из Сараевского района
- Ромашкина Георгия Васильевича из Сараевского района
- Галахова Василия Александровича из города Скопин
- Козлова Василия Семеновича из Скопинского района
- Богатова Василия Анисимовича из Шацкого района
- Цибульского Александра Николаевича из Пителинского района
- Ганьшина Николая Сергеевича из Пителинского района
- Зотову Пелагею Андреевну из Пителинского района
- Гришина Ивана Степановича из города Сасово
- Моржавикова Николая Васильевича из Ермишинского района
Подвиги ветеранов – это пример несгибаемой воли, отваги и героизма. Благодаря мужеству, стойкости и вере в Победу им удалось спасти Родину.
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