Отец Маска приехал в Москву и чуть не упал со стула из-за борща и котлеты с пюре

Приехавший в Москву отец миллиардера Илона Маска Эррол высоко оценил русскую кухню и признался, что чуть не упал со стула, когда ему принесли заказ, пишет «АиФ».
Он посетил кафе рядом с Красной площадью. Гостя поразило разнообразие предложенных блюд, он решил попробовать местные традиционные блюда, заказав борщ и котлеты с пюре.
Эррол отметил, что ему очень понравились блюда русской кухни. При этом он назвал порции огромными.
Он добавил, что заплатил всего 1500 рублей, тогда как в Лондоне ему пришлось бы оставить 50 евро — примерно 4500 рублей.
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