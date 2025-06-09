Отец Маска приехал в Москву и чуть не упал со стула из-за борща и котлеты с пюре

Приехавший в Москву отец миллиардера Илона Маска Эррол высоко оценил русскую кухню и признался, что чуть не упал со стула, когда ему принесли заказ, пишет « АиФ ».

Он посетил кафе рядом с Красной площадью. Гостя поразило разнообразие предложенных блюд, он решил попробовать местные традиционные блюда, заказав борщ и котлеты с пюре.

«Когда принесли еду, я чуть не упал со стула», — признался Маск.

Эррол отметил, что ему очень понравились блюда русской кухни. При этом он назвал порции огромными.

Он добавил, что заплатил всего 1500 рублей, тогда как в Лондоне ему пришлось бы оставить 50 евро — примерно 4500 рублей.